Lawina komentarzy po decyzji ws. Piszczka. To aż zdumiewające

Stało się! Łukasz Piszczek zrobił to, co zapowiadał. Choć wielu spodziewało się, że były reprezentant Polski lada moment obejmie któryś z zespołów ekstraklasy, to w czwartkowe południe przekazano sensacyjne wieści. Piszczek wraca do Borussii Dortmund, gdzie będzie pełnił rolę asystenta pierwszego trenera. "Obu to był początek drogi, która zakończy się zatrudnieniem polskiego trenera w lidze TOP 5"- komentują eksperci. I są one aż zdumiewająco pochlebne.

4 https://twitter.com/piszczek_lp26/status/1553779982580813826 Otwórz galerię Na Gazeta.pl