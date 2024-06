Oficjalnie! Krajowy gigant wykupił Polaka

Od lata 2016 r. Bartłomiej Drągowski występował we Włoszech w barwach Fiorentiny (2016-2022), Empoli (2019) i Spezii Calcio (2022-2024). W poprzednim sezonie Spezia występowała w Serie B po spadku, a Drągowski stracił miejsce w wyjściowym składzie na rzecz Jeroena Zoeta. Ze względu na wysoki kontrakt Polaka i brak jego chęci na grę na zapleczu Serie A obie strony dążyły do zakończenia współpracy. W sierpniu 2022 r. Spezia zapłaciła za Drągowskiego 2,45 mln euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Szaleństwo na ulicach Tbilisi! Gruzja pokonała Portugalię!

Od stycznia br. Drągowski występował na wypożyczeniu w Panathinaikosie Ateny. Tam Polak zagrał 16 meczów, w których zachował sześć czystych kont. Jednym z jego najlepszych występów był półfinał Pucharu Grecji z PAOK-iem Saloniki, gdzie pomógł Panathinaikosowi w awansie przez serię rzutów karnych. Ze względu na zamieszanie z trenerami Drągowski kończył sezon w roli zmiennika. Panathinaikos wypożyczył Drągowskiego z opcją wykupu za 3,5 mln euro.

Jak informował Jakub Seweryn ze Sport.pl, Drągowski przeniesie się do Panathinaikosu na stałe, ale na zupełnie innych warunkach finansowych. Spezia zarobi na nim 1,5 mln euro, a kolejne 500 tys. euro może uzyskać po wypełnieniu bonusów. Dodatkowo Drągowski miał podpisać kontrakt ważny do czerwca 2028 r. "Sami Grecy, zmieniając swoje oferty, sprawiali, że ich negocjacje ze Spezią do najłatwiejszych nie należały. Koniec końców, rozmowy zakończyły się jednak sukcesem" - mogliśmy przeczytać w artykule.

Potwierdzają się nasze informacje. Drągowski odszedł definitywnie ze Spezii

Nasze informacje potwierdził już Panathinaikos, który ogłosił wykup Drągowskiego. Polak złożył podpis pod czteroletnim kontraktem. "Jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się osiągnąć porozumienie i nadal będę nosił koszulkę Panathinaikosu, przez cztery kolejne sezony. Chcę pomóc w drużynie w osiągnięciu jej celów" - przekazał Drągowski, cytowany w oficjalnym komunikacie klubu. Drągowski będzie rywalizował o miejsce w składzie z Grekiem Vasiliosem Xenopoulosem, Rosjaninem Jurijem Łodyginem i Włochem Alberto Brignolim (jeżeli Włoch przedłuży kontrakt).

Panathinaikos to 20-krotny mistrz Grecji i 20-krotny zdobywca krajowego Pucharu. Poprzedni sezon zakończył na czwartym miejscu z 72 punktami, ale dzięki wygraniu Pucharu Grecji zagra w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Tam rywalem Greków będzie słoweński Maribor lub bułgarski Botew Płowdiw. Warto dodać, że piłkarzami Panathinaikosu są dwaj byli gracze Legii Warszawa: Benjamin Verbić oraz Filip Mladenović.

W trakcie rundy wiosennej Drągowski otrzymywał wiele pochwał od mediów czy kibiców za występy w barwach Panathinaikosu. "Bóg wszedł w ciało Drągowskiego", "Drągowski to nasz najlepszy bramkarz od wielu lat", "Drągowski wyruszył na podbój Aten i od razu zaczął być decydujący", "świetnie bronił, gdy Panathinaikos go potrzebował" - czytamy.

Niewykluczone, że regularne występy w barwach Panathinaikosu pozwolą wrócić Drągowskiemu do reprezentacji Polski. Do tej pory bramkarz zagrał dwa mecze w narodowych barwach, po raz ostatni w czerwcu 2022 r. przeciwko Belgii (1:6) w Lidze Narodów. Drągowski był na wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdy selekcjonerem był jeszcze Fernando Santos.