Eksperci reagują na to, co się stało w Gdyni. Wymowne słowa

Piłkarze Dawida Szwargi wiedzieli, że zwycięstwo z Bruk-Bet Termalicą da im awans. I właśnie z takim nastawieniem wyszli na boisko. Rywale objęli jednak prowadzenie w 35. minucie po golu Fassbendera, natomiast udało się odpowiedź jeszcze przed przerwą. I to dwukrotnie. Dwa razy świetnie rzut karny wykorzystał Szymon Sobczak. Do końca wynik nie uległ zmianie, dzięki czemu zespół mogła świętować wielki sukces.

Tak eksperci zareagowali na powrót Arki Gdynia do ekstraklasy. Wymowne słowa

Momentalnie po niedzielnym meczu na zwycięstwo oraz awans Arki Gdynia do ekstraklasy zareagowali eksperci. Filip Modrzejewski ze Sport.pl zauważył, że zbyt dużo błędów popełnił arbiter, którego decyzje wywołały bardzo duże kontrowersje. "Fatalny mecz sędziego Kuźmy" - napisał na portalu X.

"Gratulacje Arka Gdynia! Witamy z powrotem w Ekstraklasie. Gratulacje Wojciech Pertkiewicz" - przekazał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Dziennikarz TVP Sport Kacper Tomczyk opublikował za to materiał, na którym widzimy radość Dawida Szwargi po zwycięstwie. Trener skakał, krzyczał, świętował ze sztabem, a na koniec klęknął na murawie i uniósł ręce w górę w geście zwycięstwa.

"Jeszcze Arka Gdynia z awansem. No warto kurde się utrzymać i zagrać znowu mecz derbowy" - stwierdził Tomasz Hatta z portalu igol.pl.

Maciej Iwański z TVP Sport opublikował za to wideo, podczas którego widać, jak piłkarze Arki podrzucają Dawida Szwargę. Gigantyczne święto w Gdyni.

"Absolutne szaleństwo" - podsumował Mateusz Hawrot z portalu Meczyki.pl, dodając wideo, na którym widać świętujących na murawie kibiców.

"Zacumowali" - skwitował dziennikarz Piotr Wiśniewski.

"Arka Gdynia rok temu katastrofa, ale teraz wraca do ekstraklasy, gratulacje" - przekazał dziennikarz Edward Durda.

"Tym razem Arka nie pozostawiła wątpliwości. Pewny awans. Gratulacje!" - podsumował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

"Dźwignął trener Szwarga. Duże brawa dla niego i zespołu. Zasłużony powrót do ekstraklasy. Gratulacje" - oznajmił dziennikarz Maciek Szcześniewski.

"Arka Gdynia po rozegraniu ponad 1/4 sezonu była gdzieś w środku tabeli i oglądała plecy między innymi Znicza, Kotwicy, czy Stali Rzeszów. Do lidera traciła 10 punktów. Wtedy doszło do zmiany trenera i najpierw niesamowitą robotę zrobił Tomasz Grzegorczyk, a wiosną Dawid Szwarga zrobił z Arki invincibles (8-4-0)" - napisał Przemek Langier z Goal.pl, dołączając tabelę od momentu przyjścia Grzegorczyka.

"W tak wyrównanej lidze, zrobienie czegoś takiego to jakieś science-fiction. Średnia 2,46 pkt na mecz. Dziś - na trzy kolejki przed końcem - Arka wchodzi do Ekstraklasy, choć nieformalnie było to już wiadome kawał czasu temu - uzupełnił.