A jednak! Wielki powrót do giganta. Dopiero co pomógł się odrodzić Polakowi

Sezon 2023/24 nie jest najlepszy dla Borussii Dortmund. Wprawdzie zespół Edina Terzicia wygrał grupę Ligi Mistrzów z PSG, Milanem oraz Newcastle, tak w krajowych rozgrywkach zupełnie mu nie idzie. W Bundeslidze Borussia jest dopiero piąta ze stratą aż piętnastu punktów do prowadzącego Bayeru Leverkusen, a w Pucharze Niemiec dortmundczycy przegrali w 1/8 finału z VfB Stuttgart.

Nuri Sahin wraca do Borussii Dortmund. Od lata ma być pierwszym trenerem

Wiele wskazuje na to, że w związku z tym tylko do końca sezonu potrwa kadencja trenera Edina Terzicia. Wszystko dlatego, że już teraz do Borussii Dortmund przechodzi były piłkarz i wychowanek tego klubu, a ostatnio trener tureckiego Antalyasporu Nuri Sahin.

Jak poinformowały w czwartek wieczorem tureckie media, 35-letni Sahin dostał od Borussii ofertę pracy przez pół roku w roli asystenta Terzicia, by po sezonie przejąć pierwszy zespół BVB. To też sprawiło, że jego dotychczasowy klub Antalyaspor postanowił nie stawać mu na przeszkodzie w powrocie do Niemiec.

- W Antalyasporze żałujemy, że musimy się rozstać z tak wartościowym trenerem, jakim jest Nuri Sahin. Jednakże jesteśmy także dumni, że otrzymał on ofertę od takiego klubu, jak Borussia Dortmund. Życzymy mu wszystkiego najlepszego - potwierdził wiceprezes Antalyasporu Alkan Evren.

Sahin, były piłkarz Borussii, Realu Madryt, Liverpoolu czy Werderu Brema, kończył piłkarską karierę w 2021 roku właśnie w Antalyasporze i od października 2021 roku pełnił tam rolę trenera i dyrektora ds. sportu. Jego zespół najpierw zajął w SuperLig siódme, następnie trzynaste, a teraz plasował się na ósmym miejscu w tabeli. W dodatku w Turcji doceniano także ładny styl gry prezentowany przez zespół Sahina.

"Obserwując Antalyaspor za rządów Sahina, można zauważyć, że głównym atutem tego zespołu jest intensywność i gra w wysokim pressingu. W fazie ofensywnej zespół przechodzi na grę trójką środkowych obrońców, natomiast w grze bez piłki prezentuje się w zestawieniu z czwórką defensorów, z wysoko ustawioną linią obrony" - pisał w tekście o Antalyasporze dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard. W dodatku pod wodzą Sahina do pełni formy wrócił reprezentant Polski Adam Buksa, który występuje w tym zespole wraz z Jakubem Kałuzińskim.

Borussia potwierdza przyjście Sahina, ale jedną kwestię pominęła. "Chyba ktoś się zorientował"

Borussia Dortmund oficjalnie potwierdziła przyjście Nuriego Sahina. Klub z Dortmundu poinformował jednak tylko o tym, że 35-latek oraz inny były pomocnik BVB Sven Bender mają zostać nowymi asystentami trenera Edina Terzicia.

- To nie była łatwa decyzja o opuszczeniu Antalyasporu po ponad dwóch latach, ponieważ zbudowaliśmy coś wyjątkowego. Chciałbym z głębi serca podziękować wszystkim zaangażowanym w ten projekt, zwłaszcza moim zawodnikom. To był niezwykle intensywny, pouczający i pełen emocji czas. Życzę klubowi wszystkiego najlepszego i jestem przekonany, że tę historię sukcesów można kontynuować. Nie mogłem jednak odmówić Borussii. Jako zespół trenerski postaramy się wspólnie sprowadzić drużynę na drogę sukcesu. Bardzo miło jest wrócić do domu! - powiedział Nuri Sahin w rozmowie z oficjalną stroną BVB.

Podczas gdy do sztabu szkoleniowego BVB dołączają Sahin i Bender, z klubu na własną prośbę odchodzi dotychczasowy asystent Armin Reutershahn.

Jak przypuszcza Tomasz Urban z "Viaplay", pominięcie tematu przejęcia przez Sahina pierwszej drużyny po sezonie zostało przez Borussię zaplanowane. "Chyba ktoś się w Borussii zorientował, że byłaby to dość niezdrowa konstelacja i lepiej utrzymywać pozory pełnego zaufania w Terzicia" - napisał Urban.

Borussia Dortmund swój pierwszy mecz po przerwie zimowej rozegra 13 stycznia, gdy zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem Darmstadt.