A jednak! Jest decyzja ws. odstawionego od reprezentacji Polski

Jakub Kamiński po transferze do Wolfsburga rozwijał się wybornie. 21-latek szybko przebił się do pierwszej jedenastki, a debiutancki sezon w Bundeslidze kończył z 31 występami oraz czterema bramkami. Stał się także ważnym ogniwem reprezentacji Polski. Niestety wszystko zaczęło się walić na początku drugiego sezonu. Polak przestał odgrywać tak wielką rolę w drużynie, stracił miejsce w pierwszej jedenastce reprezentacji, a ewentualne powołanie na turniej Euro 2024 (jeśli Polska na niego pojedzie) stanęło pod znakiem zapytania.

REKLAMA

Zobacz wideo Trefl Gdańsk wykonał krok w kieruku gry o TAURON Puchar Polski. Piotr Orczyk: Widać było nerwowość

Totalna zapaść Jakuba Kamińskiego. Co dalej z grą dla Wolfsburga?

W tym sezonie liczby Kamińskiego wyglądają koszmarnie. Co prawda zagrał w 13 meczach, ale w żadnym od początku do końca. W sumie przełożyło się to na zaledwie 297 minut. Na koncie nie ma ani jednej bramki, ani nawet asysty. Portal 90min.de donosił więc, że 21-latek odejdzie z Wolfsburga jeszcze tej zimy. W grę miało wchodzić wypożyczenie lub transfer definitywny.

Na taki krok wskazywała wypowiedź trenera Niko Kovaca, przywołana przez portal: "Są u nas bardzo niezadowoleni gracze, którzy mówią, że chcą wypożyczenia lub chcą odejść. Oznacza to jednocześnie, że możemy podjąć działania". Według 90min.de jednym z tych graczy ma być właśnie Kamiński, który w kontekście zbliżających się baraży do Euro 2024 i samego turnieju obawia się braku powołań ze strony selekcjonera Michała Probierza.

Jest decyzja ws. przyszłości Kamińskiego. Trener Wolfsburga ma jasny plan

Informację tę zdementował jednak "Wolfsburger Allgemeine Zeitung". Jak ustalił, żaden z wariantów dotyczących odejścia Kamińskiego nie jest w tej chwili rozważany. Wręcz przeciwnie, trener Kovac zamierza podczas startującego w czwartek 28 grudnia obozu przygotowawczego w Portugalii w większym stopniu stawiać na Polaka. Chorwacki szkoleniowiec wierzy, że przyniesie to wymierne korzyści samemu zarówno zawodnikowi, jak i całej drużynie.

Jakub Kamiński w drużynie narodowej rozegrał 14 meczów i strzelił jednego gola. Ostatni raz dostał 19 minut w spotkaniu z Mołdawią. Potem zamiast na mecz z Czechami pojechał na zgrupowanie kadry do lat 21, gdzie zmierzył się z Izraelem i Niemcami.