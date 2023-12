Klub z topowej ligi rusza po reprezentanta Polski. To byłby ogromny przeskok

Jakub Piotrowski od początku sezonu bardzo dobrze spisuje się w Łudogorcu Razgrad. W 31 meczach strzelił aż 12 bramek (do tego zaliczył trzy asysty), co jak na środkowego pomocnika jest świetnym wynikiem. Błyszczał nie tylko w lidze krajowej, ale i w europejskich pucharach - w dużej mierze dzięki niemu mistrzowie Bułgarii wyszli z grupy Ligi Konferencji Europy.

Dobra gra w klubie sprawiła, że 26-latek doczekał się debiutu w reprezentacji Polski. Stało się to w październikowym meczu z Wyspami Owczymi (2:0), w którym wszedł na boisko z ławki rezerwowych. W listopadowym spotkaniu z Czechami (1:1) zagrał już w podstawowym składzie, w dodatku strzelił gola. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie powinno dziwić, że piłkarz wzbudził zainteresowanie klubów z topowych lig.

Jest chętny na Jakuba Piotrowskiego. Może trafić do Bundesligi

Bułgarski portal actualno.com poinformował, że Piotrowskiego chciałoby pozyskać Hoffenheim. To klub od wielu lat występujący w Bundeslidze, w obecnym sezonie radzi sobie bardzo przyzwoicie i po 16 kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli. Oficjalna oferta ma wpłynąć do Łudogorca w najbliższych dniach.

Gdyby ruch ten doszedł do skutku, pomocnik znów mógłby zagrać na niemieckich boiskach. Do Bułgarii trafił z Fortuny Duesseldorf, gdzie występował w latach 2020-2022. Choć nie był to dla niego zbyt udany okres, to i tak Łudogorec musiał zapłacić za niego aż 1,3 mln euro.

To nie była największa suma, jaką wyłożono za Piotrowskiego. Latem 2018 r. Genk pozyskał go z Pogoni Szczecin za 2 mln euro. Jednak w Belgii również się nie przebił, nie pomogło nawet półroczne wypożyczenie do Beveren. Latem 2020 r. Genk sprzedał go do Fortuny za pół miliona euro.