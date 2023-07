Media: Bunt w Bayernie! Liderzy mówią "veto". Bayern chce złamać żelazną zasadę

Ostatnie miesiące nie są zbyt udane dla Bayernu Monachium. Dużo do życzenia pozostawiały przede wszystkim względy sportowe. Co prawda udało się zdobyć mistrzostwo Niemiec, ale zespół dokonał tego dopiero cudem w ostatniej kolejce, pokonując FC Koeln (2:1) w ostatnich minutach. Pozostałe rozgrywki to jednak wielka klapa. Najpierw sensacyjna porażka z Freiburgiem (1:2) w ćwierćfinale Pucharu Niemiec, a później również ćwierćfinałowa przegrana z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Dodatkowo pracę w Bayernie stracili zarówno prezes Oliver Kahn, jak i dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić. Jak się okazuje, to nie koniec problemów w niemieckim klubie.

Weterani popadli w konflikt z zarządem Bayernu. Wszystko przez Kyle'a Walkera

Dziennik "Bild" przekazał w piątek, że w szatni Bayernu doszło do buntu zawodników. Wszystko przez negocjacje klubu z piłkarzem Manchesteru City Kylem Walkerem. Niedawno miał on przekazać Pepowi Guardioli, że chce opuścić Anglię, a mistrzowie Niemiec są gotowi wyłożyć za niego 15 milionów euro. Obrońca od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń niemieckiego zespołu, a ostatnio doszedł nawet do porozumienia w sprawie warunków kontraktu. I to właśnie ma być głównym powodem niezadowolenia ze strony obecnych piłkarzy monachijskiego klubu.

33-latek otrzymał rzekomo propozycję dwuletniej umowy z opcją przedłużenia o rok. To nie zgadza się z wieloletnią polityką Bayernu, która zakłada, że zawodnicy powyżej 30. roku życia dostają kontrakty wyłącznie na 12 miesięcy. Najbardziej niezadowoleni z tego faktu są piłkarze, którzy od dawna stanowią o sile zespołu, czyli kapitan Manuel Neuer oraz Thomas Muller. Uważają, że jest to niesprawiedliwe podejście, ponieważ Walker nie zrobił jeszcze nic dla klubu, a jest inaczej traktowany. W przeszłości obaj mieli problemy z negocjacjami ws. nowych kontraktów z uwagi na wspomnianą zasadę. Podobnie było też z Robertem Lewandowskim.

Doprowadziło to do dużego sporu pomiędzy władzami a dwójką Niemców. Na ten moment nie wiadomo, jakie decyzje zostaną podjęte, natomiast w najbliższym czasie powinniśmy się spodziewać oficjalnego oświadczenia.

Walker rozegrał w ubiegłym sezonie w barwach Manchesteru City 39 meczów. Zdobył z nim potrójną koronę: mistrzostwo Anglii, krajowy Puchar oraz Ligę Mistrzów.