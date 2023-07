BVB pamięta o Błaszczykowskim. Tak go nazwali, gdy usłyszeli, że kończy karierę

Jakub Błaszczykowski nie zagra w meczu ze Stalą Rzeszów, bo nie znalazł się w kadrze Wisły Kraków na nowy sezon. Podjął decyzję o zakończeniu kariery. Klub zachęca do kupowania biletów na to spotkanie, bo w jego trakcie ma dojść do odpowiedniego uhonorowania klubowej legendy.

Jakub Błaszczykowski kończy karierę. Borussia Dortmund nazywa go legendą

Wisła Kraków o tym, że były kapitan reprezentacji Polski zakończy karierę, poinformowała w mediach społecznościowych wieczorem 20 lipca. Trochę ponad dwie godziny później tę wiadomość skomentowała Borussia Dortmund. "5 sierpnia. Legenda kończy karierę" - napisał niemiecki klub.

Jakub Błaszczykowski w Borussii Dortmund spędził najlepsze lata swojej kariery. Jako jej zawodnik zagrał blisko 200 meczów w Bundeslidze. Był jedną z głównych twarzy drużyny, która wygrywała niemiecką ligę w sezonach 2010/11 i 2011/12 oraz dochodziła do finału Ligi Mistrzów. Tworzył pamiętne trio z Dortmundu razem z Łukaszem Piszczkiem i Robertem Lewandowskim. Jego pożegnanie z klubem było słodko-gorzkie, bo choć cieszył się uwielbieniem kibiców, to coraz częściej nękały go kontuzje. Z tego powodu najpierw został wypożyczony do Fiorentiny, a następnie trafił do VfL Wolfsburg.

W końcu Błaszczykowski wrócił do pogrążonej w problemach finansowych Wisły Kraków. Był jedną z osób, która uratowała klub przed ostatecznym upadkiem. Jednak również w Polsce kontuzje przeszkadzały mu w kontynuowaniu kariery - z powodu urazów nie grał przez prawie dwa lata - więc decyzja o zakończeniu kariery nikogo nie zaskoczyła. "Drodzy Kibice! Każda droga ma swój koniec... Dziękuję bardzo za wielkie wsparcie, które otrzymywałem na każdym kroku" - napisał, żegnając się z fanami.

Kibice dostaną okazję do pożegnania się z legendarnym zawodnikiem 5 sierpnia. Wtedy Wisła zagra pierwszy domowy mecz w tym sezonie pierwszej ligi. Rywalem Wisły będzie Stal Rzeszów, a więc jeden z klubów, który w poprzednim sezonie walczył o awans do ekstraklasy.