Sensacyjne wieści ws. przyszłości Luisa Suareza

Kilka dni temu Lionel Messi został oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz amerykańskiego Interu Miami. Podczas wydarzenia ogłoszono także transfer Sergio Busquetsa, a do zespołu Davida Beckhama dojdzie również Jordi Alba, który został włączony do kadry Interu na najbliższe spotkania w Leagues Cup. Każdy z wymienionych zawodników przeszedł do drużyny z MLS na zasadzie wolnego transferu. Do tercetu z dawnej FC Barcelony może dołączyć też Andres Iniesta. Na tym jednak nie koniec.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Luis Suarez pójdzie śladami kolegów? Urugwajczyk może trafić do MLS

Można powiedzieć, że zespół z Miami próbuje zrekonstruować nieco dawny skład FC Barcelony. Tym razem amerykański klub pragnie ściągnąć Luisa Suareza, który kilka lat temu był napastnikiem obecnych mistrzów Hiszpanii. Doniesienia o potencjalnym transferze w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem "AS" potwierdził trener Urugwajczyka, Renato Gaucho.

Tak Messi "przywitał się" z nowymi kolegami w klubie. Zaimponował

Szkoleniowiec chciałby zatrzymać piłkarza w zespole Gremio Porto Alegre, jednak wie, że może to być niemożliwe. Całą sytuację porównał do "opery mydlanej". - To problem, który znajduje się teraz w rękach prezesa klubu. Jako trener muszę się skupić na prowadzeniu zespołu. Wygląda na to, że meksykańska opera mydlana powinna się skończyć - stwierdził Gaucho.

Stało się. Legenda Barcelony w Interze Miami

- Nie wiadomo, czy Suarez zagra w najbliższych meczach w sobotę i w środę. Jeśli mówi mi, że jego głowa jest gdzie indziej, nie mogę na niego liczyć. Oczywiście, że chcemy, by u nas został. Nie mogę jednak wypowiadać się za niego - dodał.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Obecnie Gremio negocjuje przedłużenie umowy z Luisem Suarezem, która wygasa 31 grudnia 2024 roku. Klauzula wykupu byłego napastnika FC Barcelony wynosi na ten moment 70 mln euro, jednak być może Inter Miami poczeka do wygaśnięcia umowy, aby ściągnąć go za darmo. Przypomnijmy, że Suarez to przyjaciel Leo Messiego, co także mieć wpływ na potencjalny transfer 36-latka.

Luis Suarez trafił do Barcelony w 2014 roku, odchodząc z Liverpoolu za niecałe 82 mln euro. W barwach "Blaugrany" rozegrał 283 mecze, w których zdobył 195 bramek i zaliczył aż 113 asyst. Potem podpisał kontrakt z Atletico Madryt, gdzie spędził dwa lata. Następnie przeszedł do urugwajskiego Nacional, a od stycznia tego roku jest zawodnikiem wspomnianego Gremio Porto Alegre.