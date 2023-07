Rosjanie wietrzą spisek ws. zwolnienia Czerczesowa. Kompletnie odlecieli

Węgierski Ferencvaros sensacyjnie poległ na własnym stadionie w rewanżowym spotkaniu I rundy eliminacji Ligi Mistrzów z mistrzem Wysp Owczych Klaksvik 0:3. Ogromna fala krytyki spadła zarówno na piłkarzy zespołu, jak i szkoleniowca Stanisława Czerczesowa, który błyskawicznie po meczu pożegnał się z posadą. Rosjanie nie wierzą jednak, że tak kompromitująca porażka była dziełem przypadku.

Rosjanie są pewni. Czerczesow padł ofiarą spisku. "Może zespół przegrał celowo"

Jeszcze podczas meczu sfrustrowani wynikiem węgierscy kibice zaczęli rzucać w kierunku rosyjskiego trenera okrzyki m.in. "Auf Wiedersehen!" - czyli "Do widzenia! oraz Ruszkik, haza!" - co po węgiersku znaczy "Ruscy, do domu!" i było jednym z haseł antyradzieckiej rewolucji z 1956 roku.

Legenda Spartaka Moskwa Alexander Hadji był zaskoczony reakcją zarówno władz klubu, jak i węgierskich fanów. Przez dwa lata pracy z węgierskim zespołem Czerczesow osiągał przecież kapitalne wyniki. Dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju, a ponadto w ubiegłym sezonie awansował do 1/8 finału Ligi Europy.

- W zasadzie nie jest jasne, dlaczego trener został zwolniony po jednym meczu. Wszystko wydawało się w porządku. Oczywiście nie znamy całej historii od kuchni. Oczywiste jest, że jest surową osobą. Czasami nawet nadmiernie. Europejskim graczom może się to nie spodobać. Ale ogólnie rzecz biorąc, wyniki bronią Czerczesowa. Najwyraźniej są tu więc inne motywy - powiedział w rozmowie dla telewizji Match TV.

Przekazał również niezwykle kontrowersyjną opinię, że mogło dojść tutaj do spisku przeciwko Rosjaninowi. - Możliwe, że ogólną tendencją jest usuwanie rosyjskich sportowców z zachodniej Europy. Teraz trenerzy rosyjscy zaczynają być zwalniani. Nie mamy wielu trenerów pracujących za granicą. Myślę, że najprawdopodobniej chodziło o tło polityczne. Kto wie, może zespół przegrał celowo. Najprawdopodobniej tak jest. Gdyby wszystko było w porządku w meczu z Klasvik, ale w następnym meczu ligowym drużyna by przegrała, jestem pewien, że również doszłoby do zwolnienia. Oczywiście szkoda, że nasz trener został wyrzucony - dodał.

Po zwolnieniu Czerczesowa z funkcji trenera Ferencavors jego tymczasowym następcą został Csaba Mate, który prowadził do tej pory zespół rezerw.