Piłkarze Bayernu oddali hołd Gerdowi Muellerowi przed meczem o Superpuchar Niemiec

Na Singal Iduna Park w Dortmundzie trwa właśnie najbardziej elektryzujący pojedynek w w niemieckiej piłce. W wielkim finale Superpucharu Niemiec Borussia Dortmund mierzy się z Bayernem Monachium. Jak na razie na tablicy wyników utrzymuję się wynik 1:0 dla Bayernu po trafieniu Roberta Lewandowskiego w 41. minucie. Relację z tego spotkania można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE. Tuż przed tym spotkaniem uczczono pamięć zmarłego niedawno legendarnego napastnika bawarskiego klubu - Gerda Muellera.

Piłkarze Bayernu Monachium wyszli rozgrzewkę przed meczem w specjalnie przygotowanych koszulkach. Widniał na nich numer 9 oraz nazwisko zmarłego. Piłkarze grają także z czarnymi opaskami na ramieniu, a tuż przed rozpoczęciem spotkania obie drużyny i kibice na stadionie uczcili Gerda Muellera minutą ciszy. W jej trakcie kapitan Bayernu Thomas Mueller trzymał uniesioną w górze koszulką zmarłej legendy.

"Gerd Mueller na zawsze pozostanie w naszych sercach"

- Dziś nasz świat w FC Bayern stanął w miejscu. Rekordowi mistrzowie Niemiec i wszyscy jego fani opłakują Gerda Muellera, który zmarł w niedzielę wczesnym rankiem w wieku 75 lat - napisał w niedzielę wczesnym popołudniem Bayern na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Gerd Mueller od lat chorował na alzheimera, ale przez ostatni rok jego stan bardzo się pogorszył.

Lista niezwykłych osiągnięć Gerda Muellera jest niezwykle długa - 68 goli w 62 meczach w barwach reprezentacji Niemiec. 566 goli w 607 meczach w Bayernie Monachium. Mistrzostwo Europy z 1972 r. i mistrzostwo świata dwa lata później. - Wiadomość o jego śmierci bardzo nas poruszyła. To jedna z największych legend w historii Bayernu, a jego osiągnięcia do dziś nie mają sobie równych i zawsze będą częścią nie tylko wielkiej historii Bayernu, ale i całego niemieckiego futbolu. Gerd Mueller jak nikt inny wpłynął na to, że Bayern stał się jednym z największych klubu na świecie. Na zawsze pozostanie w naszych sercach - powiedział Oliver Kahn, który od lipca jest prezesem Bayernu. Zastąpił na tym stanowisku inną legendę bawarskiego klubu: Karla-Heinza Rummenigge.