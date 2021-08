Legenda chce Złotej Piłki dla Lewandowskiego. Dokładnie wytłumaczył dlaczego

Robert Lewandowski zasłużył na Złotą Piłkę za rok 2020, zdobywając m.in. sześć trofeów z Bayernem Monachium i nagrodę dla piłkarza roku wg FIFA. "France Football" podjęło jednak kontrowersyjną decyzję, nie przyznając tej nagrody za miniony rok. Swoją decyzję Francuzi argumentowali zamieszaniem koronawirusowym, które mocno wpłynęło również na światowy futbol.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Fabiański żegna się z reprezentacją Polski. "Ten mecz może oprawić w ramkę"

Choć rok 2021 nie był dla Bayernu już tak udany, jak poprzedni, to Robert Lewandowski dalej błyszczał, strzelając 41 goli w sezonie Bundesligi i bijąc legendarny rekord Gerda Muellera (40 goli). Ponadto na Euro 2020 Lewandowski zdobył trzy bramki dla reprezentacji Polski. To wszystko sprawia, że legendarny Jean-Pierre Papin, laureat Złotej Piłki w 1991 roku, nie ma wątpliwości: - W tym roku też dałbym Złotą Piłkę Lewandowskiemu!

Faworytem do zdobycia tej nagrody jest jednak Argentyńczyk Leo Messi. - Nie mam przekonania co do takiego werdyktu. Copa America... Ale Messi w sezonie ligowym wypadł przeciętnie. A Lewandowski? Jednak strzelił 41 goli w Bundeslidze, pobił rekord Gerda Muellera, rekord, który przetrwał ponad 30 lat. W Lidze Mistrzów Bayern też aż tak bardzo nie zawiódł. No i Euro 2020. OK, Polska nie wyszła z grupy, ale kto zdobył większość bramek dla reprezentacji Polski na tym turnieju? Lewandowski! Według mnie Euro zabiło szansę na Złotą Piłkę dla Kyliana Mbappe. Ale nie zabiło dla Lewandowskiego. Nie jestem w jury, natomiast gdybym był, to oddałbym głos na Roberta! Choćby dlatego, że z wszystkich wielkich piłkarzy to właśnie on w ostatnich latach najlepiej potrafi utrzymać formę na bardzo wysokim poziomie - tłumaczył Papin w rozmowie z WP SportoweFakty.

Lewandowski zirytowany po inauguracji sezonu. "Tego nam zabrakło"

"Milik może być królem strzelców"

Jako były gracz Olympique Marsylia, Jean-Pierre Papin odniósł się także do osoby Arkadiusza Milika, który z powodu kontuzji nie wystąpił w pierwszych ligowych meczach nowego sezonu Ligue 1.

- Moim zdaniem wciąż nie zobaczyliśmy prawdziwego Milika. Takiego, którego znałem z Napoli, czy z meczów reprezentacji Polski. Na to musimy jeszcze poczekać. Owszem, Arek strzelał już bramki dla Marsylii, ale według mnie to dopiero początek - mówił Papin.

- Ma duże, bardzo duże możliwości. Moim zdaniem jest w stanie strzelić ponad 20 goli w sezonie. Bo gdy patrzę na niego, widzę bardzo dużo cech prawdziwego snajpera. Jest dostatecznie szybki, potrafi grać przodem i tyłem do bramki, ma bardzo dobre uderzenie. Według mnie Milik ma wystarczająco jakości, aby powalczyć o koronę. Nie musi się oglądać na graczy PSG - podsumował legendarny francuski napastnik.