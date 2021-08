Sensacyjny transfer Haalanda? Słynny dzienikarz zdradził szczegóły

Erling Haaland jest zdecydowanie jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Napastnik Borussii Dortmund imponuje niezwykłymi statystykami pomimo swojego młodego wieku. Norweg ma dopiero 20 lat, a bije już kolejne rekordy w Bundeslidze czy Lidze Mistrzów. W poprzednim sezonie napastnik rozegrał 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 41 bramek i zaliczył 12 asyst. Do tego ma na swoim koncie już 12 występów w reprezentacji Norwegii, w których zanotował siedem trafień.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto mógłby zastąpić Lewandowskiego w Bayernie? Skaut Borussii: Jest kilka nazwisk

Sensacyjne doniesienia tuż przed finałem Superpucharu Niemiec. Haaland jednak w Bayernie?

W rozpoczętym dopiero nowym sezonie Haaland zdążył już udowodnić swoje niesamowite możliwości. Do tej pory rozegrał zaledwie dwa oficjalne spotkania z Borussią Dortmund, w których zdobył pięć bramek i zaliczył trzy asysty. We wtorek będzie miał kolejną okazję na powiększenie swojego dorobku, ponieważ jego drużyna zmierzy się w finale Superpucharu Niemiec z Bayernem Monachium.

Legenda chce Złotej Piłki dla Lewandowskiego. Dokładnie wytłumaczył dlaczego

To właśnie przed tym spotkaniem atmosferę w Niemczech postanowił podgrzać znany dziennikarz Fabrizio Romano. Włoch poinformował podczas swojej transmisji na platformie Twitch, że Bayern Monachium z pewnością włączy się do walki o Erlinga Haalanda po zakończeniu sezonu. - Bayern dołączy do wyścigu o Haalanda. Od września Erling wraz z ojcem rozważą oferty i podejmą decyzję dotyczącą przyszłości piłkarza - przekazał Romano.

Nagelsmann żąda wzmocnień i wskazał cel. Zarząd Bayernu postawił warunek

Borussia Dortmund mogła sprzedać Haalanda już w obecnym okienku transferowym za ogromne pieniądze, ale postanowiła postąpić podobnie jak wcześniej z Robertem Lewandowskim. Włodarze klubu zdecydowali, że wolą sprzedać Norwega taniej, ale zatrzymać go jeszcze na jeden sezon. Szczególnie że według doniesień niemieckich mediów klauzula transferowa 21-latka może jeszcze wzrosnąć z 75 do 90 milionów euro.