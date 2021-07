Nowy trener Bayernu Monachium zaskoczył piłkarzy pierwszą wiadomością

W cieniu mistrzostw Europy rozpoczynają się przygotowania do sezonu 2021/2022. W wielu klubach doszło po rozgrywkach do wielu zmian, dotyczy to m.in. Bayernu Monachium, który w nowym sezonie będzie miał nowego szkoleniowca. Julian Nagelsmann w oryginalny sposób przedstawił się zawodnikom mistrza Niemiec.

Nagelsmann przywitał się z piłkarzami Bayernu: Jestem Julian i mam 33 lata

"Sport Bild" poinformował, że Niemiec wysłał do zawodników wideo na WhatsAppie. Ten nietypowy rodzaj komunikacji ma na celu dotrzeć do wszystkich piłkarzy, którzy z racji występów na Euro 2020 wciąż nie pojawili się w klubie. - Serwus, chłopaki, dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, kto stoi przed kamerą: Jestem Julian Nagelsmann, mam 33 lata i jestem waszym nowym trenerem, z czego bardzo się cieszę! - zaczął do żartu Niemiec, chcąc złamać barierę pomiędzy nim a piłkarzami.

Nagelsmann zdradził także, jakie są główne cele na przyszły sezon. Wśród nich priorytetem jest 10. z rzędu tytuł mistrz Niemiec. Szkoleniowiec zaznaczył, ze nie zamierza przeprowadzić rewolucji kadrowej oraz taktycznej, a system 1-3-4-3 będzie jedynie alternatywą.

33-latek trafił do Bayernu z RB Lipsk. Mistrz Niemiec wykupił go za ponad 20 milionów euro, co jest rekordem transferowym wśród trenerów. Naglesmann podpisał z klubem kontrakt do czerwca 2026 roku. Wcześniej pracował w TSG Hoffenheim i RB Lipsk. Z drugim klubem zdobył wicemistrzostwo Niemiec i awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Szkoleniowiec podjął już pierwsze decyzje w nowym klubie. Jak zaznaczył, kapitanem zespołu pozostanie Manuel Neuer.

