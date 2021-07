Wisła Kraków szaleje na rynku transferowym! Piłkarz Sparty Praga podpisał kontrakt

Jarosław Królewski tuż po ostatnim sezonie ekstraklasy zapowiedział, że Wisłę Kraków czeka "hard reset" systemu, bo klub sportowo zawiódł. W poprzednich rozgrywkach krakowskiemu klubowi brakowało przede wszystkim piłkarskiej jakości i wiele wskazuje na to, że w sezonie 2021/2022 jakość piłkarzy zostanie mocno podniesiona.

Nowym piłkarzem Wisły Kraków został właśnie Matej Hanousek, który w poprzednim sezonie wystąpił 25 razy w barwach Sparty Praga, czyli dużo mocniejszego klubu i w lepszej lidze. Piłkarz grał poprawnie, ale władze klubu wymagały czegoś więcej, dlatego zdecydowały się na przedłużenie kontraktu z piłkarzem i wypożyczenie go do Wisły Kraków, która ma w umowie prawo wykupu piłkarza.

Kolejny duży transfer Wisły Kraków

Ogromnym zwolennikiem transferu był nowy trener Wisły Kraków Adrian Gula, który w poprzednim sezonie był szkoleniowcem Victorii Pilzno i doskonale zna potencjał tego zawodnika. - Matej to kolejny piłkarz, który daje nam doświadczenie, jakiego poszukaliśmy w tym oknie transferowym. Jego pozyskanie powinno nam pozwolić realnie wzmocnić linię defensywną i zwiększyć rywalizację. To zawodnik ogromnie zaangażowany, który nieustannie biega od pola karnego do pola karnego, asekurując tyły i podłączając się do akcji ofensywnych. Przychodzi na R22 na zasadzie rocznego wypożyczenia, które zawiera opcję wykupu - mówi Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły Kraków w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

Dla Wisły Kraków to już dziesiąty transfer w tym oknie. Wcześniej do zespołu dołączyli tacy piłkarze jak: Jan Kliment, Michal Škvarka, Aschraf El Mahdioui, Dor Hugi, a także Polacy: Alan Uryga, Mateusz Młyński, Hubert Sobol oraz bramkarze: Mikołaj Biegański i Kacper Rosa