Tak Norwegowie podsumowali mecz z Legią w el. LM. Zmiana przepisów daje nadzieję

Legia Warszawa bardzo dobrze rozpoczęła eliminacje Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu I rundy mistrz Polski wygrał 3:2 z Bodø/Glimt na wyjeździe, co jest całkiem solidną zaliczką przed rewanżem w Warszawie. Legioniści nie ustrzegli się błędów, ale przez większość meczu kontrolowali przebieg gry i punktowali mistrza Norwegii. Taki wyniki można uznać za niespodziewany, zwłaszcza że przed meczem bukmacherzy typowali zwycięstwo Bodø/Glimt.

Norweskie media zwracają uwagę przede wszystkim na koszmarny początek zespołu z północy Norwegii. "Zegar na stadionie nie pokazywał jeszcze dwóch minut, kiedy piłkarze Bodo/Glimt już przegrywali" - czytamy w dzienniku "Aftenpost". Pierwsze trafienie dla Legii w tym spotkaniu padło po inteligentnym zagraniu piłki przez Kacpra Skibickiego, które wykorzystał Luquinhias.

Dziennikarze twierdzą jednak, że mimo porażki, "sytuacja nie jest beznadziejna". "Po ciężkiej walce w pierwszym meczu marzenie o Lidze Mistrzów nadal żyje" - czytamy w serwisie tv2.no. Norwegowie szukają pozytywów przed rewanżem w zmianie zasad dotyczących goli strzelonych na wyjeździe. UEFA zdecydowała się znieść go przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022. Oznacza to, że w przypadku wyniku 1:0 bądź 2:1 dla Bodø/Glimt będzie dogrywka (wcześnie awansowałaby Legia) i na to uwagę zwraca portal VG.no. "I właśnie ten nowy przepis daje nadzieję na walkę o awans do II rundy eliminacji LM Wystarczy wygrać jedną bramką, nieważne, czy 1:0 czy 2:1 czy jeszcze inaczej, aby doprowadzić do dogrywki" - czytamy.

Spotkanie rewanżowe pomiędzy Legią Warszawa a Bodø/Glimt odbędzie się w środę 14 lipca o godzinie 20:00. W przypadku awansu na legionistów czeka paradoksalnie łatwiejszy rywal, gdyż zwycięzca dwumeczu zmierzy się ze zwycięzcą pary Flora Tallinn - Hibernians FC (2:0 dla Flory w pierwszym meczu).