Dramat podczas meczu Polski. Są najnowsze wieści ws. stanu zdrowia kibica

Dramatyczne zdarzenia z 72. minuty spotkania Finlandii z Polską całkowicie przyćmiły to, co działo się na murawie Stadionu Olimpijskiego w Helsinkach. Na szczęście działania lekarzy okazały się skuteczne, a kibic mógł zostać przeniesiony do szpitala w stolicy Finlandii. Mimo to nie było pewności, co będzie z nim dalej. Finowie wiedzą już, w jakim stanie pacjent do szpitala.