Andrzej Duda przemówił ws. konfliktu Lewandowski - Probierz. "Wielki szacunek"

Konflikt Roberta Lewandowskiego z Michałem Probierzem odbił się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale również na świecie. To, co się dzieje wewnątrz reprezentacji Polski, wyszło poza środowisko, a tematem zaczęli się interesować m.in. politycy. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec poinformował w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24, że do sprawy chciał odnieść się premier Donald Tusk, ale ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu. - Przynajmniej przez chwilę premier myślał o tym, żeby zabrać głos w tej sprawie. Ale uznał na koniec, że lepiej, żeby było ciszej wokół tej sprawy. Nie chodzi o politykę, ale przydałoby się reprezentacji trochę spokoju w tych burzliwych godzinach - wyznał.

Prezydent Andrzej Duda zabrał głos nt. konfliktu Lewandowski - Probierz

Teraz pytanie o tę aferę otrzymał urzędujący jeszcze prezydent RP Andrzej Duda, który udał się z wizytą do Malezji. - Jest oczywiście wiele emocji i ja tym emocjom się nie dziwię. Przeżywamy te nasze dyscypliny, które uważamy za najbardziej narodowe. A z całą pewnością piłka nożna do nich należy. W związku z tym sytuacja wokół kadry elektryzuje i interesuje wszystkich. Ja nie wiem tak naprawdę, do czego w istocie, kiedy głębiej spojrzymy, sprowadza się ten spór, który zaistniał pomiędzy trenerem Probierzem a panem Robertem Lewandowskim - powiedział, cytowany przez Interię.

- Trener podjął takie decyzje, jakie podjął. Pan Robert Lewandowski, jak słyszę, również w tym zakresie swoje decyzje zakomunikował. Tutaj jest bardzo wiele czynników. Moim wielkim zmartwieniem jest raczej spojrzenie w przyszłość - dodał.

"Mam nadzieję, że jeszcze wiele dobrych chwil dzięki niemu przeżyjemy"

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że ma ogromną sympatię i szacunek do Roberta Lewandowskiego, którego zna osobiście. - Jest to świetny zawodnik, a do tego wielka postać, bo niezwykle zdyscyplinowany i poukładany człowiek. Życzę każdemu piłkarzowi, żeby miał taką dyscyplinę wewnętrzną i charakter, jak Robert Lewandowski - kontynuował.

- Wielki szacunek dla Roberta Lewandowskiego za wszystkie lata jego gry i wszystko to, co zrobił dla naszej reprezentacji. Za wszystkie niezwykłe momenty, które dzięki niemu i razem z nim przeżyliśmy. Mam nadzieję, że także jeszcze wiele dobrych chwil, które razem z nim i dzięki niemu przeżyjemy - zakończył.