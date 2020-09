Oficjalnie: Bayern Monachium pożegnał swojego piłkarza. Nie było porozumienia

Ivan Perisić został wypożyczony z Interu Mediolan do Bayernu Monachium na początku poprzedniego sezonu. Chorwat rozegrał 35 spotkań, w których strzelił osiem bramek i zanotował 10 asyst, a dzięki dobrej końcówce sezonu wydawało się, że Monachijczycy postanowią go wykupić. Niemieckie media informowały, że Bayern oferował 12 mln, za to Włosi żądali 15 mln i do transferu ostatecznie nie dojdzie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Bayern przygotowuje się na finał 2023 i Lewandowski do tego finału dotrwa"

Władze Bayernu chwalą Ivana Perisicia. Coutinho i Odriozola już odeszli

- Ivan zachowywał się bardzo profesjonalnie, był ważnym członkiem naszego zespołu, który sięgnął po tryplet. Życzymy mu wszystkiego najlepszego na przyszłość - stwierdził dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić. Za to Hansi Flick podziękował mu za jego występy i wkład w zdobycie trypletu, podkreślając zwłaszcza jego znakomite występy w turnieju finałowym Ligi Mistrzów w Lizbonie.

Z Bayernu odeszli już wypożyczeni z Barcelony Philippe Coutinho (który ma dostać szansę w ekipie Ronalda Koemana) oraz Alvaro Odriozola z Realu Madryt. Flick został zapytany również o przyszłość Thiago Alcantary (który nie przedłużył kontraktu, a interesują się nim Liverpool i FC Barcelona) oraz Davida Alaby, który rozmawia na temat nowej umowy. Trener Bayernu odpowiedział bardzo dyplomatycznie: - Dopóki są w składzie, będę z nich korzystał.