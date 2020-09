Nagły zwrot akcji ws. Philippe Coutinho. Agent piłkarza wszystko ujawnił

W rozmowie z "talkSPORT" Kia Joorabchian opowiedział o zmianie sytuacji Philippe'a Coutinho w FC Barcelonie. Przez ostatnich kilka tygodni media spekulowały o transferze pomocnika po tym, jak ostatni rok spędził na wypożyczeniu w Bayernie Monachium. Ronald Koeman ma jednak inne plany i chce Brazylijczyka w swojej drużynie.

REKLAMA

- Koeman zadzwonił do niego zaraz po wygranej z Bayernem w Lidze Mistrzów, następnego dnia. Powiedział mu, że ma go w swoich planach i bardzo chce, żeby wrócił do zespołu na dłużej - przyznał agent piłkarza, Kia Joorabchian.

Zobacz wideo Ćwiąkała: Nie jest jeszcze wykluczone, że Messi zmieni zdanie [Sekcja Piłkarska #61]

Philippe Coutinho ma zostać w Barcelonie

Philippe Coutinho wrócił do Barcelony już na początku września. Agent pomocnika przyznał, że wznowienie treningów w Hiszpanii miało się odbyć później, jednak Brazylijczyk nie chciał zwalniać tempa i zależało mu na podtrzymaniu formy. Dlatego zdecydował się na szybki powrót.

Brazylijczyk zdobył w poprzednim sezonie potrójną koronę z Bayernem Monachium. Pomocnik przyczynił się do sukcesu w Lidze Mistrzów m.in. strzelając jedną z ośmiu bramek w ćwierćfinale przeciwko FC Barcelonie. - Musisz wykonywać swoją pracę, a on wykonał swoją doskonale i to prawdopodobnie dlatego Barcelona chce go z powrotem - dodał Kia Joorabchian.