Piłkarz Bayernu Monachium poznał diagnozę po kontuzji w finale LM. Zrezygnował z urlopu

Jerome Boateng opuścił boisko w trakcie pierwszej połowy finału Ligi Mistrzów (w 25. minucie zmienił go Niklas Suele). Po meczu trener zwycięskiego Bayernu Hansi Flick mówił, że obrońca ma problemy mięśniowe. We wtorek klub potwierdził to na oficjalnej stronie internetowej, gdzie poinformował, że Boateng przeszedł szczegółowe badania i nabawił się urazu włókna mięśniowego tylnej części prawego uda.

Boateng nie zdąży na początek sezonu?

Boateng w przeciwieństwie do pozostałych piłkarzy Bayernu nie rozpoczął właśnie urlopu, tylko został w klubie, gdzie przechodzi rehabilitację. Niemiecki "Sky" donosi jednak, że najprawdopodobniej i tak nie będzie gotowy na początek sezonu (Bundesliga startuje 18 września), a na pewno nie na mecz Pucharu Niemiec, który rozegrany zostanie tydzień wcześniej (11 września Bayern zagra z 1. FC Dueren).

