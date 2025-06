To było 67. okrążenie GP Kanady. Wszystkie oczy na Lando Norrisa

Trwający sezon Formuły 1 jest pierwszym od lat, w którym swojej dominacji błyskawicznie nie był w stanie zaznaczyć Max Verstappen. Holender wygrał dotychczas dwa Grand Prix - czyli tyle samo co Lando Norris i o trzy mniej niż obecny lider klasyfikacji Oscar Piastri. Wiele wskazywało jednak na to, że w dziesiątym wyścigu w tym roku do grona zwycięzców będzie mógł dołączyć czwarty kierowca. Bo to George Russell okazał się najlepszy w kwalifikacjach i zdobył pole position.

George Russell wygrywa GP Kanady

Brytyjczyk lubi się ścigać w Kanadzie. Rok temu na torze w Circuit Gilles Villeneuve był trzeci, a w 2022 roku czwarty. Dzisiaj też wszystko szło po jego myśli. Start wyścigu miał znakomity - błyskawicznie stało się jasne, że - przynajmniej na początku - nie da się wyprzedzić czyhającymi z tyłu Maxowi Verstappenowi oraz Oscarowi Piastriemu. Holender co prawda jeszcze przez kilka okrążeń "siedział" Russellowi na ogonie, ale brakowało mu tempa, żeby przeprowadzić skuteczny szturm.

Tym samym Russell mógł spokojnie kontrolować przebieg wyścigu. Więcej wydarzyło się jednak za jego "plecami". Obserwowaliśmy frustrację kierowców Ferrari, którzy nie byli w stanie włączyć się do walki o czołowe lokaty. Ale przede wszystkim: o emocje zadbali Piastri oraz Norris. Drugi z kierowców McLarena na 67. okrążeniu próbował za wszelką cenę wyprzedzić swoją kolegę, co skończyło się kolizją i wypadnięciem Brytyjczyka z wyścigu.

Po chwili na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, który oznaczał jedno: Russella już nikt nie mógł pozbawić zwycięstwa. Brytyjczyk wygrał GP Kanady, drugi był Verstappen, a trzeci Kimi Antonelli z Mercedesa, dla którego to pierwsze podium w karierze.

TOP 10 Grand Prix Kanady 2025:

1. Russell (Mercedes)

2. Verstappen (Red Bull Racing)

3. Antonelli (Mercedes)

4. Piastri (McLaren)

5. Leclerc (Ferrari)

6. Hamilton (Ferrari)

7. Alonso (Aston Martin)

8. Hulkenberg (Stake F1 Team)

9. Ocon (Haas)

10. Sainz (Williams)