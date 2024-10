A jednak! Jest chętny na Jakuba Modera. To byłby hit

W 2020 roku Brighton zapłaciło 11 milionów euro za Jakuba Modera, co nadal pozostaje rekordem transferowym ekstraklasy. Polak miał w Anglii swoje momenty, ale długotrwałe kontuzje, rehabilitacje i przerwy od gry zahamowały jego rozwój. Aktualnie sytuacja 25-latka jest fatalna, bo w tym sezonie zagrał zaledwie jedno spotkanie w EFL Cup, a na spędził tylko 71 minut.

Więcej niż w klubie Moder gra w reprezentacji Polski, w której ma na koncie cztery występy w Lidze Narodów. Trudno uwierzyć, że ta sytuacja zadowala 25-latka, który prawdopodobnie już w zimie będzie musiał poszukać sobie nowego zespołu. Na horyzoncie widać jednak naprawdę ciekawy kierunek.

Jakub Moder zmieni klub? Chcą go w czołowej lidze. "Spadłby z nieba"

Według niemieckiego Sky Sport i dziennikarzy Dennisa Bayera oraz Patricka Bergera zawodnikiem interesuje się klub Bundesligi. Konkretnie to VfB Stuttgart, a więc obecnie 10. zespół niemieckiej ekstraklasy, rewelacja poprzedniego sezonu i aktualny uczestnik Ligi Mistrzów. Władze klubu z MHP Arena mają "przyglądać" się sytuacji Modera. Niemcy oceniają, że najmocniejsze strony pomocnika to podania, odbiory i fizyczność.

Umowa 25-latka w Brighton obowiązuje do czerwca 2025 roku, a więc już zimie będzie można podpisać z nim umowę na kolejne lata całkowicie za darmo. Gdyby jednak Stuttgart chciał kupić pomocnika na pół roku przed wygaśnięciem kontraktu, to z pewnością cena nie będzie wygórowana. Zwłaszcza że w Anglii kompletnie nie łapie się do składu.

Czy dla Modera taki transfer byłby krokiem do przodu? "Nie ma obecnie lepszego klubu w Niemczech do rozwoju indywidualnego. Tam każdy idzie w górę. Zobaczymy czy w VfB zostanie Sebastian Hoeness, ale taki ruch spadłby z nieba" - napisał Marcin Borzęcki w serwisie X. Ekspert od Bundesligi jest więc przekonany, że tak.

Portal transfermarkt.de wycenia Jakuba Modera na 10 mln euro. Gdyby zmienił klub i grał regularnie, to z pewnością reprezentacja Polski miałaby z niego spory pożytek. Pozostaje liczyć więc, że faktycznie Stuttgart skusi się na 25-latka.