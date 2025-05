Jest oficjalnie potwierdzenie ws. Ancelottiego. To tam będzie pracował

Real Madryt bardzo zawiódł w tym sezonie i najprawdopodobniej nie zdobędzie żadnego trofeum. W związku z tym od pewnego czasu mówiło się o odejściu Carlo Ancelottiego. Teraz wieści te potwierdził Fabrizio Romano, który rzucił słynne "here we go". Ściągnięcie włoskiego szkoleniowca oficjalnie potwierdził także jego nowy pracodawca.

Fot. REUTERS/Borja Suarez Otwórz galerię (3)