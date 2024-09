Sensacyjne wyznanie byłego reprezentanta Polski. "Miałem ofertę z Liverpoolu"

Bartosz Białkowski swego czasu uchodził za jeden z największych bramkarskich talentów w Polsce. 17 lat temu podczas mistrzostw świata U-20 w Kanadzie grał w pierwszym składzie, sadzając na ławce Przemysława Tytonia i Wojciecha Szczęsnego. Jednak nie zrobił tak wielkiej kariery jak najmłodszy z tego grona Szczęsny, choć też mógł trafić do wielkiego klubu.

Bartosz Białkowski wyrabiał sobie markę w Anglii. Aż nagle poważna kontuzja

Na młodzieżowe MŚ Białkowski jechał jako gracz Southampton, które już rok wcześniej ściągnęło go z Górnika Zabrze. W drugoligowym wówczas angielskim klubie miał kapitalne wejście i z miejsca stał się podstawowym bramkarzem. Jednak po kilku tygodniach doznał poważnej kontuzji w meczu FA Cup z Newcastle (0:1), przez co wypadł na długi czas.

- Fajnie się prezentowałem, miałem niespełna 19 lat. Grałem w zespole celującym w awans do Premier League. Klub we mnie wierzył, co poczułem już po zerwaniu więzadeł, kiedy dał mi nową umowę. I to na lepszych warunkach. Niespotykane - wspominał w wywiadzie dla portalu Meczyki.pl.

To dlatego Bartosz Białkowski nie trafił do Liverpoolu. "Nie chciałem odchodzić"

37-latek, który niedawno zakończył piłkarską karierę, w tamtym okresie miał znacznie więcej zaskakujących sytuacji. Od trenera bramkarzy dowiedział się o ofercie z Liverpoolu. Teraz wyjaśnił, dlaczego nie trafił do angielskiego potentata.

- Southampton nie chciało mnie puścić, odpowiedzieli, że nie jestem na sprzedaż. Ja też odchodzić nie chciałem. W tak młodym wieku byłbym trzecim, może czwartym wyborem w Liverpoolu, miałem karierę przed sobą, chciałem regularnie grać. Czy to był błąd? Może tak, ale ja nie żałuję. Czasu się nie cofnie - powiedział.

W późniejszym czasie Białkowski miał problemy z przebiciem się do składu Southampton, przez co trafiał na wypożyczenia do Ipswich i Barnsley (oba miały miejsce w 2009 r.). W 2012 r. odszedł do Notts County, gdzie spędził dwa lata, a potem występował w Ipswich (2014-2019) oraz Millwall (2019-2024). W marcu 2018 r. jedyny raz zagrał w seniorskiej reprezentacji Polski (druga połowa przegranego 0:1 spotkania z Nigerią), z którą pojechał na mistrzostwa świata w Rosji.