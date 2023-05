Spełnił się sen arabskich bogaczy. Jest lepiej niż przypuszczali

Sezon 02/03 - to ostatni raz, gdy Newcastle United rywalizowało w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wtedy drużynę prowadził Sir Bobby Robson, a w barwach "Srok" grał m.in. Shay Given, Jermaine Jenas, Craig Bellamy czy Alan Shearer, czyli najlepszy strzelec w historii Premier League (strzelił 260 goli - red.). Z kolei ostatni występ Newcastle United w Europie to sezon 12/13, kiedy odpadli w ćwierćfinale Ligi Europy po dwumeczu z SL Benfiką. Po ponad dziesięciu latach klub z St. James' Park wraca na europejskie salony.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Kuszczak ocenia reprezentację Polski. Bezkompromisowa opinia

Newcastle United wraca do grupy LM po 21 latach. A puchary nie były celem klubu

Newcastle United zapewniło sobie udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów na kolejkę przed końcem sezonu ligi angielskiej. Zespół prowadzony przez Eddiego Howe'a zremisował bezbramkowo z Leicester City i jest pewny zajęcia miejsca w czołowej czwórce. Tym samym spore wydatki przed startem rozgrywek - ponad 185 mln euro na nowych piłkarzy - przyniosły oczekiwany rezultat. - Awans do LM nie był naszym planem przed startem sezonu. Dopiero co uniknęliśmy spadku i mieliśmy nadzieję na rozwój, a potem rywalizację w Europie, ale to za kilka sezonów. Dokonaliśmy tego wcześniej - komentował trener Newcastle.

Newcastle United jest prowadzone przez konsorcjum z Arabii Saudyjskiej od października 2021 roku, gdy Mike Ashley sprzedał 100% udziałów za kwotę 300 mln funtów. Od początku ta decyzja wywoływała spore oburzenie, a po czasie okazało się, że spory wpływ na wejście saudyjskiego konsorcjum do klubu Premier League miał brytyjski rząd, chcący poprawić wizerunek Arabii Saudyjskiej. Dodatkowo ówczesny szef ligi angielskiej, Gary Hoffman, zrezygnował ze swojej funkcji po tym, jak reszta klubów nie była zadowolona z postępowania władz.

Wiele wskazuje na to, że Newcastle United będzie aktywne w trakcie najbliższego okna transferowego i poświęci równie sporo pieniędzy na transfery, co rok temu. Już teraz klub z St. James' Park jest łączony przez media z takimi zawodnikami, jak Neymar (PSG), James Maddison (Leicester City), Raphinha (FC Barcelona), Dominik Szoboszlai (RB Lipsk) czy Piotr Zieliński (Napoli).

Newcastle United zagra ostatni mecz w sezonie Premier League 28 maja o godz. 17:30, gdy zmierzy się na wyjeździe z Chelsea.