To był pojedynek 36. kolejki ligi słoweńskiej: NK Radomlje - NK Domzale. Mecz był zacięty, było w nim trochę brutalności (sędzia pokazał siedem żółtych kartek) i rozstrzygnął się dopiero w końcówce. W 88. minucie gola zdobył Filip Cuić i gospodarze wygrali 1:0.

Podczas spotkania doszło do haniebnego zdarzenia. Według słoweńskich mediów sztaby szkoleniowe obu drużyn zaczęły się w pewnym momencie ostro kłócić. Oliver Bogatinov, trener NK Radomlje, spoliczkował Senijada Ibricicia, byłego reprezentanta Bośni i Hercegowiny, a obecnie dyrektora sportowego NK Domzale. Ibricić zareagował bardzo spokojnie na ten cios, ironicznym śmiechem i nie zrewanżował się. Teraz skomentował całe zajście.

- Szczerze mówiąc, wolałbym tego nie komentować. Byłem sportowcem, teraz jestem pracownikiem sportowym, a to, co zrobił Bogatinov, wykracza poza zakres akceptowalnych zachowań w sporcie. Sam widziałeś, że tylko się śmiałem i nie reagowałem po jego ciosie - powiedział Ibricić.

Dziennikarze pytali go, co skłoniło Bogatinova do tak fatalnego zachowania.

- Wiesz, jak to jest, gdy stawka meczu jest wysoka. Między zawodnikami a trenerami dzieją się różne historie. Walczyliśmy o Europę przez długi czas i nie mogliśmy zdobyć gola. Powiedziałem mu: „No proszę, grasz dla Kopra [drużyna, która też walczyła o udział w europejskich pucharach - red.]. Później poszło słowo za słowo, jak to zwykle bywa przy takich okazjach. W sumie nic szczególnego, nic, co by się nie powiedziało w takich sytuacjach. Wszystko powinno pozostać tylko w słowach, ale on wyszedł poza normalne ramy i uderzył mnie. Tak nie zachowuje się trener piłki nożnej, a bokser - dodał Ibricić.

Mimo porażki drużyna NK Domzale i tak zakwalifikowała się do Ligi Konferencji, bo zajęła czwarte miejsce w lidze słoweńskiej. Miała tyle samo punktów co piąta NS Mura i dwa więcej od szóstego FC Koper.