To oni najbardziej skorzystają na karze Juventusu. Mają Ligę Mistrzów!

Juventus został ukarany 10 ujemnymi punktami po tym, gdy w styczniu odwołał się od wyroku odejmującego mu aż 15 punktów. Wówczas turyński klub zwrócił uwagę, że prokuratura przekroczyła dozwolony termin zbierania dokumentów. Punkty tymczasowo wróciły na jego konto w kwietniu, lecz teraz po ponownym rozpatrzeniu całej sprawy, zostały one znowu odjęte.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos opuści hit ekstraklasy. "Są do wyciągnięcia "perełki". To przyszłość kadry"

Juventus ukarany, wielkie zmiany w tabeli. Lazio wraca do Ligi Mistrzów

Wyrok diametralnie zmienia układ sił w tabeli Serie A. Przed zabraniem punktów Juventus plasował się na drugim miejscu z dorobkiem 69 punktów. Zaraz za nimi na trzeciej pozycji było Lazio z jednym punktem mniej, a na czwartym, ostatnim miejscu premiowanym awansem do Ligi Mistrzów, był tegoroczny finalista tych rozgrywek, Inter Mediolan z 66 punktami.

Spalletti podjął decyzję ws. przyszłości w Napoli. "Sprawa przesądzona"

W związku z tym trzecie Lazio nie mogło być jeszcze pewne Ligi Mistrzów w następnym sezonie. Do końca rozgrywek ligowych we Włoszech pozostały dwie kolejki, a o awans do prestiżowych europejskich rozgrywek bił się również piąty AC Milan. Jednakże po odjęciu punktów Juventusowi, zespół Wojciecha Szczęsnego z hukiem spadł z pozycji wicelidera na aż siódme miejsce, co uczyniło Lazio drugą drużyną we Włoszech. Po takich roszadach w tabeli klub prowadzony przez Maurizio Sarriego oficjalnie wystąpi w fazie grupowej następnej edycji Ligi Mistrzów.

Piątek z asystą. Salernitana remisuje z AS Romą. Mourinho w szoku [WIDEO]

To wręcz wyjątkowy moment dla Lazio, bo choć ostatni raz wzięło udział w Lidze Mistrzów w sezonie 2020/21, tak wcześniej w fazie grupowej zagrało dopiero w 2008 roku. Wówczas piłkarze ze stolicy Włoch zajęli ostatnie miejsce w grupie za Olympiakosem Pireus, Realem Madryt i Werderem Brema. W sezonie 2020/21 Lazio znalazło się w grupie z Zenitem Sankt Petersburg, Borussią Dortmund i Club Brugge. Fazę grupową zakończyło się na drugim miejscu, dostając się do 1/8 finału, gdzie w dwumeczu uległo Bayernowi Monachium aż 2:6.

Lazio miało jeszcze jedną szansę na awans do fazy pucharowej rozgrywek. Miało to miejsce w sezonie 2015/16, jednakże jego przygoda zakończyła się na eliminacjach. Od 2008 roku klub zagrał więc w Lidze Mistrzów tylko raz (2020/21). Najwyższe miejsce w rozgrywkach zajął zaś w sezonie 1999/00, gdy dotarł do ćwierćfinału. W nim przegrał 3:5 z Valencią.