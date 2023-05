Jedyny taki klub w Polsce. Niesamowite. "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus"

Olimpia Elbląg w tym sezonie występuje w drugiej lidze. Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. W ostatnim meczu przegrała z Polonią Warszawa, która przypieczętowała awans do pierwszej ligi. Olimpia, która powstała w 1945 roku, to jednak jedyny klub w Polsce zarządzany przez... kapłana.

Olimpia Elbląg ma niesamowitego właściciela. Dwie funkcje w jednym. "Niech będzie pochwalony"

Ksiądz Paweł Guminiak, bo o nim mowa, został prezesem elbląskiej Olimpii niemal równo dziesięć lat temu - dokładnie 28 czerwca 2013 roku. Ponadto jest proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Cieplicach. Jak duchowny łączy te dwie funkcje? - Na pewno nie jest to łatwe. Podstawą jest dobry harmonogram - przyznał w rozmowie z Polsatem Sport. Rozmowę rozpoczął od słów: - Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was serdecznie na słonecznych Żuławach, jestem tutaj proboszczem.

- Dużą pomoc czynią ludzie, którzy pomagają w kościele. Jest też ksiądz Marek - wikary, który bardzo dużo pomaga na parafii - dodał.

Dla duchownego futbol jest drugą miłością - zaraz po Panu Bogu i życiu w sutannie. Guminiak nie tylko nadzoruje pracę Olimpii, ale też jest wiceprezesem Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Do tego pełni funkcję prezesa stowarzyszenia Druga Liga Piłkarska, którego skład uzupełniają przedstawiciele innych klubów występujących na tym samym poziomie rozgrywkowym. Olimpia Elbląg angażuje się też wiele w akcji społecznych, które są bacznie nadzorowane przez prezesa-księdza. - Działalność w klubie to misja - ocenił kapłan.

Czy prezesowi marzy się awans do pierwszej ligi? - Na pewno gdy na boisku pojawi się szansa gry w barażach czy też awansu, to nie będziemy z tego rezygnować. Jako klub jesteśmy na to przygotowani bardziej niż kilka lat temu - zaznaczył.

Ks. Paweł Guminiak dumny z akademii. Mają nawet złoty certyfikat. "Oczko w głowie"

Akademia Olimpii Elbląg również jest ważną częścią życia księdza Guminiaka. Jest to jedna z lepszych szkółek piłkarskich w Polsce - została nagrodzona m.in. złotym certyfikatem PZPN. Trenuje w niej 12 roczników. - Trzeba dołączyć do nich też dziewczynki, które również trenują - podkreślił kapłan. - Sport jest jednym z lepszych sposobów na dotarcie do młodego człowieka - dodał na zakończenie.

Do największych sukcesów Olimpii Elbląg należy zaliczyć dziewięć sezonów gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Najwyższe miejsce na zakończenie sezonu to ósma lokata zajęta w sezonie 1985/86. Ponadto w sezonie 1976/77 zespół z Elbląga dotarł do 1/8 finału Pucharu Polski.