Arsenal potwierdza hitowy transfer. Polacy czekają jednak na inne ogłoszenie

Jakub Kiwior zostanie nowym piłkarzem Arsenalu, lidera Premier League, co potwierdził Fabrizio Romano, publikując słynne "here we go". Spezia Calcio zarobi na Polaku ponad 20 mln euro, a zawodnik podpisze z londyńskim klubem umowę ważną do końca czerwca 2028 roku. Obrońca ma zostać wkrótce zaprezentowany przez nowy zespół.

Trossard ogłoszony. Czas na Kiwiora?

Na razie Arsenal postanowił jednak oficjalnie ogłosić inny transfer dopięty w ostatnich godzinach. Chodzi o sprowadzonego z Brighton Leandro Trossarda. Belg, który dla reprezentacji rozegrał 24 spotkania, przenosi się do stolicy Anglii za 24 mln euro. - Jest wszechstronnym zawodnikiem o wysokich umiejętnościach technicznych, inteligencji i dużym doświadczeniu w Premier League i na poziomie międzynarodowym - chwalił nowy nabytek Mikel Arteta, szkoleniowiec zespołu, cytowany przez oficjalną stronę klubu. 28-latek występować będzie z numerem 19 na koszulce.

Dla polskich kibiców potwierdzenie pozyskania skrzydłowego to dobra informacja. Oznacza to, że w najbliższym czasie Arsenal powinien oficjalnie poinformować o transferze reprezentanta Polski. Jakub Kiwior, o którego rywalizować miały takie zespoły jak Juventus, Milan, Napoli, RB Lipsk, będzie walczyć o pierwszy skład Arsenalu z Brazylijczykiem Gabrielem Magalhaesem.

Jakub Kiwior trafił do Spezii Calcio w sierpniu 2021 roku ze słowackiej Ziliny. Polak zagrał pierwszy sezon w Serie A w roli defensywnego pomocnika, a w pierwszej rundzie obecnych rozgrywek był już środkowym obrońcą. Łącznie Kiwior wystąpił w 43 spotkaniach Spezii we wszystkich rozgrywkach, przyczyniając się do ośmiu czystych kont. Wiele wskazuje na to, że jego następcą będzie inny polski obrońca, konkretnie Przemysław Wiśniewski, grający w barwach Venezii.

Dzięki wygranej nad Tottenhamem w poprzedniej kolejce, Arsenal umocnił się na pozycji lidera w tabeli Premier League. Drużyna Mikela Artety ma w tej chwili pięć punktów przewagi nad Manchesterem City, który w czwartek pokonał 4:2 Tottenham. Arsenal rozegrał jednak o jeden mecz mniej i jego przewaga przed starciem City-Tottenham wynosiła nawet 8 punktów.