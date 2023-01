Karbownik nie ma wyboru. Słowa jego trenera nie pozostawiają wątpliwości

Michał Karbownik to jeden z największych talentów polskiej piłki. Wychowanek Legii po bardzo dobrych występach przeszedł do Brighton & Howe Albion jesienią 2021 r., do Premier League trafiając z Jakubem Moderem. W odróżnieniu od byłego zawodnika Lecha, lewonożny obrońca nie dał jednak rady wywalczyć miejsca w zespole i od tego czasu spędza kolejne sezony na wypożyczeniu.

Powrót do formy w Dusseldorfie

Po nieudanym epizodzie w greckim Olympiakosie, latem 2022 r. Karbownik trafił do niemieckiej Fortuny Dusseldorf. 22-letni piłkarz w drugoligowym zespole szybko wywalczył miejsce w składzie, notując bardzo dobre występy na lewej obronie, strzelając gola i notując cztery asysty.

Po rundzie jesiennej wychowanek Legii został nawet zawodnikiem rundy w zespole, dając wyraźny sygnał, że jego forma zwyżkuje.

Zmiana planów

Obrońca w wywiadach podkreślał, że jego celem jest wywalczenie sobie miejsca w składzie silnego klubu, grając w środku pola, co jest jednym z jego podstawowych celów. Wygląda jednak na to, że plany piłkarza muszą zostać ostatecznie zweryfikowane. Świadczy o tym wypowiedź trenera klubu z Dusseldorfu, Daniela Thioune, według którego polski zawodnik zdecydowanie lepiej prezentuje się w bocznych strefach boiska.

- Michał znacznie lepiej radzi sobie na boku i tam widzę go w przyszłości - powiedział w rozmowie z portalem rp-online.de. Warta zaznaczenia jest także wypowiedź samego Karbownika, który oddaje się w ręce szkoleniowca. - Trener doskonale wie, że mogę grać na obu bokach, jak i na środku, lecz jeśli mam biegać przy linii, to lepiej się czuję z lewej strony - dodał piłkarz.

Potencjalny transfer

Niemiecki klub chętnie pozyskałby polskiego piłkarza na zasadzie transferu definitywnego. W umowie wypożyczenia z Brighton jest zapis pozwalający na wykup lewego obrońcy za 3 mln euro. Dla zespołu z 2. Bundesligi jest to jednak kwota nieosiągalna.