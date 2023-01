Występ Lewandowskiego miał drugie dno. Xavi ujawnił swój tajny plan. "Idealny"

W 1/16 finału Pucharu Króla FC Barcelona w mękach i po dogrywce wyeliminowała niżej notowany Intercity CF. W kolejnej rundzie piłkarze Xaviego Hernandeza poradzili sobie już zdecydowanie lepiej i duża w tym zasługa Roberta Lewandowskiego. Choć w pierwszej połowie meczu z AD Ceutą Polak był mało widoczny, to w drugiej odsłonie rywalizacji pokazał się ze zdecydowanie lepszej strony. Zachęcał kolegów do wysokiego pressingu, a na dodatek napędzał akcje ofensywne drużyny. Ostatecznie Katalończycy pokonali rywali aż 5:0, a dwie bramki i asystę zdobył właśnie Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Xavi miał plan na Lewandowskiego. "Na to nie mogliśmy sobie pozwolić"

Polak nie wystąpi w najbliższych dwóch spotkaniach La Liga z powodu zawieszenia, które ma związek z czerwoną kartką za mecz z Osasuną Pampeluna (2:1). Kara nie zabrania mu gry w innych rozgrywkach, dlatego też Xavi postawił na Lewandowskiego w 1/8 finału Pucharu Króla, mimo że Barcelona nie grała najsilniejszym składem. Trener dał odpocząć m.in. Ousmane Dembele czy Pedriemu.

Burza w Hiszpanii. Gwiazdor przeprasza kibiców Realu: "Postąpiłem niewłaściwie"

Po meczu Xavi wytłumaczył, dlaczego postawił na polskiego napastnika. Okazuje się, że Hiszpan miał plan na piłkarza. Chciał, by Lewandowski utrzymał rytm meczowy mimo zawieszenia w La Liga. - Gdybym go nie wystawił w tym spotkaniu, to byłby aż tydzień bez rywalizacji. Na to nie mogliśmy sobie pozwolić. Robert udowodnił dziś wszystkim, że jest niesamowitym profesjonalistą. Znakomicie zaprezentował się podczas spotkania. To był dla niego idealny mecz, żeby nie stracić rytmu przez zawieszenie - zaznaczył Xavi na konferencji prasowej po spotkaniu.

Postawą Lewandowskiego były zachwycone również hiszpańskie media. Dziennikarze "Mundo Deportivo" określili go mianem "nieomylnego". "Nie rozegrał niezapomnianego spotkania, a zakończył je z dwoma bramkami. Trafił za każdym razem, gdy miał ku temu okazję" - czytamy. Natomiast kataloński "Sport" nadał mu przydomek "killera", ponieważ strzela na wszystkich frontach. W 23 spotkaniach tego sezonu zdobył już 21 bramek. Trafiał zarówno w La Liga, Lidze Mistrzów, Superpucharze Hiszpanii, jak i Pucharze Króla.

Xavi podkreślił, że nie tylko Lewandowski zaimponował mu podczas czwartkowego meczu. Hiszpański szkoleniowiec pochwalił całą drużynę i zdradził już, kto zastąpi Polaka w nadchodzącym meczu ligowym z Getafe. To Ansu Fati. - Nastawienie zespołu było godne pochwały. To dla nas bardzo ważne. Nie popełniliśmy błędów z meczu z Intercity. Nie straciliśmy koncentracji i kontrolowaliśmy rywala. (...) Byliśmy bardzo profesjonalni, poważni i jesteśmy zadowoleni z rezultatu. Udowodniliśmy, że mamy świetną kadrę - zakończył.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Oficjalnie: Barcelona pozbyła się Depaya. Teraz może ruszyć po gwiazdę Atletico

Teraz przed Barceloną spotkanie ligowe z Getafe. Mecz odbędzie się w niedzielę 22 stycznia. Początek o godzinie 18:30. Lewandowskiego zobaczymy na boisku najprawdopodobniej w środę 25 stycznia. Wówczas Katalończycy zmierzą się z Realem Sociedad w ćwierćfinale Pucharu Króla.