To już pewne. Sensacyjny transfer Jakuba Kiwiora do Premier League. "Załatwione"

Jakub Kiwior cieszył się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym od kilkunastu tygodni. O polskiego obrońcę pytały takie zespoły jak Juventus, Milan, Napoli, RB Lipsk czy Borussia Dortmund. Klub z Signal Iduna Park nawet wysłał ofertę w wysokości 22 mln euro, ale Spezia postawiła weto. Najnowsze informacje DAZN wskazywały na to, że Jakub Kiwior dokończy sezon w Spezii, a klub z Ligurii zarobi na nim co najmniej 30 mln euro. Doszło jednak do zwrotu akcji.

"Here we go". Jakub Kiwior będzie nowym piłkarzem Arsenalu. "Już po wszystkim"

W piątek pojawiły się sensacyjne informacje o możliwym transferze Jakuba Kiwiora do Arsenalu, czyli lidera Premier League. Polski obrońca miałby kosztować ponad 20 mln euro, i już w weekend przejść testy medyczne w Londynie. Kiwior ma podpisać kontrakt na 5,5 roku, czyli w tej sytuacji byłby on ważny do końca sezonu 2027/2028. Kiwior będzie rywalizować o miejsce w składzie Arsenalu z Brazylijczykiem Gabrielem Magalhaesem.

Po czasie te informacje potwierdził Fabrizio Romano, publikując słynne "here we go". "Arsenal sfinalizował transfer Jakuba Kiwiora. Wszystkie dokumenty zostały podpisane wraz ze Spezią, kwota powyżej 20 mln euro wraz z bonusami. Załatwione" - napisał Romano. To oznacza, że Jakub Kiwior będzie jednym z dwóch piłkarzy sprowadzonych przez Arsenal w zimowym oknie transferowym. Jednocześnie klub z Emirates Stadium finalizuje transfer Leandro Trossarda z Brighton.

Jakub Kiwior trafił do Spezii Calcio w sierpniu 2021 roku ze słowackiej Ziliny. Polak zagrał pierwszy sezon w Serie A w roli defensywnego pomocnika, a w pierwszej rundzie obecnych rozgrywek był już środkowym obrońcą. Łącznie Kiwior zagrał w 43 meczach Spezii we wszystkich rozgrywkach, przyczyniając się do ośmiu czystych kont. Wiele wskazuje na to, że jego następcą w Spezii będzie inny polski obrońca, konkretnie Przemysław Wiśniewski, grający w barwach Venezii.