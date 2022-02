Anglicy zgodnie ocenili Jakuba Modera w meczu z Manchesterem United. Wow!

- Oglądam go każdego dnia i znam jakość Kuby. Czasem bywa tak, że to przypadek decyduje o zdobyciu bramki, jeśli nie jesteś na samym szczycie. Czasami potrzeba nieco szczęścia. No i nie zapominajmy, że Moder to środkowy pomocnik, więc nie zawsze ma blisko do bramki rywala. Ale będziemy razem nad tym pracować i wiem, że będziemy w przyszłości mówili o Jakubie Moderze i jego golach w lidze - przekonywał przed wtorkowym meczem Graham Potter. Trener Brighton cierpliwie czeka na pierwszego gola Modera w Premier League. I reprezentant Polski jeszcze nie był tak blisko bramki, jak na Old Trafford - jego kapitalny strzał głową w końcówce pierwszej połowy w jeszcze lepszy sposób obronił David De Gea. A na ponad 10 minut przed końcem spotkania Moder oddał bardzo dobre uderzenie z dystansu, które trafiło w poprzeczkę. I po tym spotkaniu reprezentant Polski zbiera bardzo dobre oceny w angielskich mediach.

Angielskie media: Jakub Moder ciągle stanowił zagrożenie

Portal "Sussex Express" zwraca uwagę przede wszystkim na to, że Moder nie miał szczęścia, że nie strzelił pierwszego gola w Premier League. - De Gea obronił jego pierwszy strzał, a potem w jakiś sposób obronił jego uderzenie głową. W pierwszej połowie ciągle stanowił zagrożenie - czytamy, a Polak został uznany za najlepszego piłkarza Brighton (nota 8/10).

Według "Daily Mail" Moder zasłużył na notę 7 jako jedyny w swojej drużynie. - Nie miał szczęścia, powinien strzelić dwa gole. Fantastyczną główkę obronił De Gea, a potem oddał strzał będący kandydatem do gola sezonu, ale trafił w poprzeczkę - czytamy w uzasadnieniu. Na podobną notę w Manchesterze United zasłużyli tylko Cristiano Ronaldo i Bruno Fernandes, a wyższe dostali David De Gea (7,5) i Jadon Sancho (8). Od portalu 90min.com Moder dostał notę 6: najwyższą w zespole obok bramkarza Roberta Sancheza. - Miał dwie najlepsze okazje w pierwszej połowie, ale De Gea dał radę. Trafił w poprzeczkę po absurdalnym strzale w drugiej połowie - czytamy. W Sky Sports Moder dostał notę 7: najwyższą w Brighton obok Sancheza i Cucurelli.

Moder w tym sezonie zagrał w 23 meczach w Premier League (opuścił tylko jedno spotkanie), a na boisku spędził 1509 minut. W tym czasie zaliczył trzy asysty. Zagrał jeszcze cztery spotkania w Pucharach Anglii i Pucharze Ligi, w których strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. Jego Brighton zajmuje 9. miejsce w tabeli z 33 pkt. Liderem jest Manchester City (63 pkt w 25 meczach), który wyprzedza Liverpool (54 pkt w 24 meczach) i Chelsea (47 pkt w 24 meczach).

Wszystko wskazuje na to, że kolejnych kilka drużyn powalczy o czwarte miejsce, które daje awans do Ligi Mistrzów. To miejsce zajmuje Manchester United (43 pkt w 25 meczach), który wyprzedza West Ham United (41 pkt w 25 meczach), Arsenal (39 pkt w 22 meczach), Wolverhampton (37 pkt w 23 meczach) i Tottenham (36 pkt w 22 meczach).