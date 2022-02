Wiadomo, które środowe spotkania LM pokaże TVP. Kibice mogą się cieszyć

Pierwsze tegoroczne spotkania w Lidze Mistrzów zapewniły sporo emocji. W Lizbonie Manchester City nie miał żadnego problemu z pokonaniem Sportingu, wygrywając z nim aż 5:0, natomiast w Paryżu Kylian Mbappe dosłownie w ostatnich sekundach zapewnił PSG wygraną 1:0 nad Realem Madryt.

Mecz Salzburg - Bayern w TVP

W środę do gry wkroczy Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec w pierwszym meczu w ramach 1/8 finału Champions League zagrają na wyjeździe z RB Salzburg. To właśnie to spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Telewizji Polskiej. Spotkanie rozpocznie się o 21:00, a skomentują je Dariusz Szpakowski i Sebastian Mila.

Pojedynek ten będzie świetną okazją dla Roberta Lewandowskiego do poprawienia swojego dorobku strzeleckiego. Polak w obecnym edycji strzelił dziewięć bramek i wyprzedza go jedynie Sebastian Haller z Ajaksu Amsterdam (10 trafień). Ponadto w meczu tym może zagrać Kamil Piątkowski, który wyleczył już kontuzję.

TVP poinformowało również, jakie spotkanie pokaże w następnym tygodniu. W kolejną środę kibice na żywo będą mogli obejrzeć starcie w stolicy Hiszpanii, w którym Atletico Madryt zagra z Manchesterem United.