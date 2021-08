Media: Michał Karbownik odejdzie z Brighton! W piątek testy medyczne

Według portalu meczyki.pl przejście Michała Karbownika do Olympiakosu Pireus jest już pewne. - Grecy zapewnili sobie opcję wykupu piłkarza - czytamy w artykule. Polak ma udać się do potencjalnego nowego pracodawcy w piątek. Wtedy przejdzie badania medyczne. Jeżeli wszystko wyjdzie po myśli Olympiakosu, zostanie podpisana umowa.

Michał Karbownik jednak w Olympiakosie Pireus. Spełnią się doniesienia mediów?

Michał Karbownik znalazł się w kręgu zainteresowań wielu klubów z Hiszpanii, Holandii czy Belgi. To jednak Olympiakos Pireus zaproponował Brighton najkorzystniejsze warunki transakcji. Olympiakos to grecka potęga. Na swoim koncie ma aż 46 mistrzostw kraju, a także 26 Pucharów Grecji. Kadra zespołu jest wyceniana na około 120 milionów euro. Dodajmy, że Grecy występują w Lidze Europy, co będzie dodatkową szansą do pokazania się dla 20-latka.

Karbownik to wychowanek Legii Warszawa. Obrońca został sprzedany do Anglii rok temu za około pięć milionów euro, ale od razu został wypożyczony do stołecznego klubu. W Brighton pojawił się dopiero w styczniu. W Premier League nie otrzymał ani minuty. Dotychczas rozegrał dwa spotkania w pierwszym składzie: w FA Cup i EFL Cup.

Jakub Moder strzelił swojego pierwszego gola dla Brighton&Hove Albion (potrzebował na to 16 meczów). Polski pomocnik wpisał się na listę strzelców w 9. minucie zwycięskiego meczu Pucharu Ligi Angielskiej z Cardiff City (2:0). Zarówno Moder, jak i Michał Karbownik, rozegrali w tym spotkaniu pełne 90 minut. Dla byłego piłkarza Legii Warszawa był to dopiero pierwszy w tym sezonie i drugi w ogóle oficjalny występ w koszulce "Mew". I niewykluczone, że ostatni. Przynajmniej na jakiś czas.