Kluczowy mecz Legii Warszawa! Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Ligi Europy ze Slavią Praga? [TRANSMISJA]

Legia Warszawa po raz kolejny nie zdołała awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza przegrała w dwumeczu z Dinamem Zagrzeb (1:1 i 0:1) w III rundzie eliminacji tych rozgrywek, ale utrzymała jeszcze szansę na awans do Ligi Europy.

Po porażce z Dinamem Legia trafiła do IV, czyli ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy, w której mierzy się ze Slavią Praga. Pierwsze spotkanie zostało rozegrane tydzień temu w Pradze i zakończyło się remisem 2:2. Mistrzowie Polski sprawili sporą niespodziankę, ponieważ nie jechali do stolicy Czech jako faworyt. W końcu Slavia to ćwierćfinalista zeszłorocznej edycji rozgrywek. Legia dwukrotnie prowadziła w tym spotkaniu po przepięknych bramkach, ale gospodarzom za każdym razem udawało się doprowadzić do wyrównania.

Jednym ze strzelców bramek dla mistrzów Polski był Josip Juranović, który niedługo po tym spotkaniu odszedł do Celticu Glasgow. Dla Legii jest to ogromne osłabienie, ponieważ w tej chwili zostali de facto bez prawdziwego prawego wahadłowego, a w dodatku kontuzjowany jest Kacper Skibicki, dla którego nie jest to nominalna pozycja, ale mógł na niej wystąpić.

- Są niewiadome w składzie, musimy wkomponować z powrotem do składu naszego kapitana Artura Jędrzejczyka. Na pewno wystąpi od początku, ale zobaczymy, czy na swojej pozycji na prawej stronie obrony w trójce stoperów, czy w miejsce Juranovicia jako wahadłowy - przyznał Czesław Michniewicz na przedmeczowej konferencji. - Slavia bardzo dobrze sobie radzi na wyjazdach i w trudnych momentach. Kilka meczów u siebie remisowała, a następnie dobrze grała na obcych stadionach. Ale i my potrafimy zagrać jeszcze lepiej niż ze Slavią w Pradze. Musimy ustrzec się prostych strat piłki. Najgroźniejszy sytuacje rywale mieli po naszych łatwych stratach - dodał.

Legia Warszawa - Slavia Praga. Gdzie i o której oglądać?

Spotkanie w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Europy pomiędzy Legią Warszawa a Slavią Praga rozpocznie się w czwartek 26 sierpnia o godzinie 21:00. Mecz będzie można obejrzeć na kanale TVP 2 oraz online na sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.