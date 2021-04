"Właściwy kierunek rozwoju futbolu" - Bayern przeciwko SuperLidze. UEFA nagrodzi prezesa?

W zeszłym tygodniu media donosiły, że kluby zaakceptowały nowy format Ligi Mistrzów. W niedzielę jednak "The New York Times" i "The Times" poinformowały, że dwanaście czołowych europejskich klubów ogłosi powstanie Superligi. Potwierdziło się to w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Rummenigge zza Agnelliego

W związku z powstaniem Superligi z szefowania Stowarzyszeniu Klubów Piłkarskich (ECA) zrezygnował Włoch Andrea Agnelli. Według radia "RMC Sport" prezesa Juventusu Turyn, który też wstąpił do Superligi, na stanowisku ma zastąpić Karl-Heinz Rummenigge, podobnie jak w Komitecie Wykonawczym UEFA.

Rummenigge już od dawna ma dobre relacje z UEFA. Teraz Bayern Monachium, podobnie jak inny niemiecki klub Borussia Dortmund odmówiły udziału w Superlidze. W efekcie Bayern, który rok temu wygrał Ligę Mistrzów, umocni swoją i tak już bardzo mocną pozycję na europejskiej mapie.

- Bayern nie brał udziału w planach SuperLigi. Jesteśmy przekonani, że obecna sytuacja zapewnia piłce nożnej solidne podstawy. Bayern z radością przyjmuje reformę Ligę Mistrzów, gdyż jest to właściwy kierunek rozwoju futbolu. Zmodyfikowana runda wstępna zwiększy napięcie i emocje na tym etapie rozgrywek - mówi Rummenigge.

Jak komentuje powstanie Superligi? - Nie sądzę, by powstanie Superligi rozwiązało problemy finansowe europejskich klubów spowodowane przez koronawirus. Wszystkie kluby w Europie powinny solidarnie pracować nad tym, aby struktura kosztów, a w szczególności wynagrodzenia zawodników i agentów, były dostosowane do dochodów klubów - dodaje.