Liverpool zachwycony 18-letnim Polakiem. Co za akcja, co za gol [WIDEO]

Była 9. minuta sobotniego meczu drużyn Newcastle United i Liverpoolu do lat 18, gdy kapitalnym dryblingiem popisał się Mateusz Musiałowski. Polak otrzymał piłkę na połowie rywali, minął kilku przeciwników i kapitalnym strzałem zdobył pierwszą bramkę dla młodzieżowego zespołu Liverpoolu.

REKLAMA

Zobacz wideo Armia Sousy na Anglię, Węgry i Andorę [SEKCJA PIŁKARSKA #81]

Drużyna Musiałowskiego wygrała mecz 3:0, a trafieniem Polaka zachwycili się komentatorzy meczu. Wideo z golem trafiło nawet na oficjalne konto twitterowe aktualnych mistrzów Anglii.

"Musiałowski - zapamiętajcie to nazwisko"

Musiałowski trafił do Liverpoolu latem zeszłego roku z SMS-u Łódź. "Liverpool podpisał kontrakt z polskim cudownym dzieckiem. To Mateusz Musiałowski" - czytaliśmy w The Sun, które twierdziło, że Musiałowskiego obserwowały również inne europejskie potęgi. I to od dawna, bo od kilku lat uchodzi on za jeden największych talentów w Polsce. Football Insider z kolei informował, że mistrz Anglii zapłacił za zdolnego nastolatka sześciocyfrową sumę.

Paulo Sousa apeluje ws. Roberta Lewandowskiego! Niemcy mogą zmienić nastawienie

Musiałowski to kolejny młody Polak w Liverpoolu, bo zawodowe kontrakty mają już podpisane Kamil Grabara i Jakub Ojrzyński, a w akademii trenuje też Fabian Mrozek. Wszyscy trzej to bramkarze.

Przełomowy moment w historii piłki nożnej. Epokowe wydarzenie. Bez karnych, wolnych i siatek

"Mateusz Musiałowski - zapamiętajcie to nazwisko. Dużo pracy do zrobienia, ale jest z piłką na ty" - pisał o zawodniku prezes PZPN, Zbigniew Boniek.

Musiałowski w październiku skończy 18 lat.