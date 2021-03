Absolutny debiutant w kadrze Sousy: Szok był ogromny

Paulo Sousa w poniedziałek ujawnił ostateczną listę powołanych na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Wśród nich po raz pierwszy w karierze znalazł się Karol Świderski. Były napastnik ma za sobą występy w reprezentacjach młodzieżowych, ale do tej pory nie znajdował się w kręgu zainteresowania trenerów Nawałki czy Brzęczka. Dopiero nowy selekcjoner znalazł dla niego miejsce w swojej drużynie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jedna wielka różnica między sztabami Brzęczka i Paulo Sousy

Karol Świderski zdziwiony powołaniem do kadry. "Szok był ogromny"

Kibice i eksperci od dłuższego czasu widzieli Świderskiego w kadrze. Szczególnie od czasu jego transferu do PAOK-u Saloniki. Napastnik bardzo dobrze radzi sobie na greckich boiskach i miałby być bardzo dobrą opcją zastępczą do naszego stałego tria napastników. Teraz kiedy nowy selekcjoner Paulo Sousa postanowił dać mu szansę na spełnienie marzenia, Karol Świderski nie kryje podekscytowania. Opowiedział o tym co czuje w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".

Bayern przekazał nowe informacje ws. występu Lewandowskiego w meczu z Anglią

Były zawodnik Jagielloni Białystok opowiedział na początku, jaka było jego reakcja na powołanie. - Szok był ogromny. To dla mnie spełnienie marzeń. Wiadomo, że szeroka kadra to już było wielkie wyróżnienie, ale dopiero poniedziałkowa nominacja sprawia, że powoli mogę oswajać się z tą myślą. Nie, żebym czuł się już reprezentantem pełną gębą, ale chyba dla każdego piłkarza pierwsze powołanie i przyjazd na kadrę jest czymś wyjątkowym - powiedział 24-latek.

Odniósł się także do tego jak ważne jest to powołanie dla jego rodziny, a szczególnie dla jego rodziców, którzy wspierali go w piłkarskim marzeniu od najmłodszych lat. - Rodzicom zawdzięczam bardzo dużo, wiem, ile musieli dokonać wyrzeczeń, gdy trzeba było mnie wozić na mecze czy treningi. Nominacja do kadry to też ich zasługa. Pamiętam, jak w Rawiczu kopaliśmy piłkę do bramki narysowanej na murze więziennym. A teraz jestem coraz bliżej drużyny narodowej i będę mógł trenować z Robertem Lewandowskim - powiedział Świderski.

Piłkarz opowiedział także, jak mu się żyje w Grecji i czy nie żałuje decyzji o przenosinach do Salonik. - To był świetny wybór. Mogłem już grać w eliminacjach Ligi Mistrzów, występowałem w Lidze Europy. To nowe doświadczenia i możliwość podnoszenia poziomu - mówił napastnik.

Piątkowski po powołaniu do kadry: "Spełniło się moje marzenie". Na jakiej pozycji widzi go Paulo Sousa?

Karol Świderski przeszedł do PAOK-u Saloniki z Jagielloni Białystok w 2019 roku. Od tamtej pory rozegrał 92 mecze, w których zdobył 29 bramek i zaliczył 10 asyst. W swoim pierwszym sezonie w Salonikach zdobył ze swoją drużyną mistrzostwo i puchar Grecji.