26-letni Loris Karius trafił do Liverpoolu latem 2016 roku z FSV Mainz. Początkowo spisywał się przeciętnie, ale potem stanowił ważny punkt drużyny Juergena Kloppa, która awansowała do finału Ligi Mistrzów w 2018 roku. Tego meczu Karius nie będzie jednak wspominał zbyt dobrze - Liverpool przegrał 1:3 z Realem Madryt po jego dwóch fatalnych błędach. Latem "The Reds" sprowadzili Alissona, a Karius musiał odejść.

Został wypożyczony do Besiktasu na dwa lata. Z końcem sezonu wypożyczenie dobiegnie końca, a Besiktas podjął już decyzję i nie zamierza wykupować Niemca - zawarta w umowie klauzula pozwalała na takie rozwiązanie po wpłaceniu 7,25 mln funtów. Wobec tego Karius będzie musiał wrócić do Liverpoolu i prawdopodobnie poszuka sobie nowego klubu. Pierwszym wyborem Kloppa jest Alisson, za to rezerwowym jest Adrian. Trzeci bramkarz Caoimhim Kelleher (21 lat) ma zostać wysłany na wypożyczenie, a wtedy numerem trzy w Liverpoolu ma być 36-letni Andy Lonergan.

Kontrakt Kariusa z Liverpoolem wygasa latem 2022 roku. W Besiktasie Niemiec nie spisuje się najlepiej - w poprzednim sezonie był otwarcie krytykowany przez trenera Senola Gunesa, w dodatku zdarzają mu się bardzo poważne błędy.

Loris Karius nie wykluczał powrotu do Liverpoolu

- Czy znów zagram w Liverpoolu? To jedna z opcji. Może tak się stanie, nigdy nic nie wiadomo. Jeśli nie będzie to Liverpool, to na pewno inna dobra drużyna. Nie martwię się o swoją przyszłość. Fakty są jednak takie, że Premier League to najlepsza liga świata. Jeśli w niej grasz, jesteś w centrum uwagi. Ja jednak już teraz występuje w dobrym klubie. Zobaczymy, co stanie się w do końca sezonu - powiedział Karius w październiku 2019 roku.