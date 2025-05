To już oficjalne! Real Madryt ogłosił transfer 20-letniej gwiazdy

To już oficjalne! Real Madryt ogłosił transfer 20-letniej gwiazdyPrzetrzebiona kontuzjami obrona Realu Madryt pośrednio przyczyniła się do tego, że "Królewscy" zaliczyli rozczarowujący sezon w najważniejszych rozgrywkach, wygrywając wyłącznie Superpuchar Europy i Puchar Interkontynentalny. Madrytczycy musieli wzmocnić obronę, patrząc na problemy zdrowotne Edera Militao, Davida Alaby i Antonio Ruedigera. Każdy z nich ma za sobą poważną kontuzję, a w przypadku Brazylijczyka nawet kontuzje kolan. Tym samym jedynym pewniakiem do gry był wychowanek Raul Asencio.

Dean Huijsen oficjalnie nowym piłkarzem Realu Madryt

Deanem Huijsenem z AFC Bournemouth interesowało się wiele czołowych klubów Europy, ale w ostatnich dniach media informowały, że wszystko zmieniło wejście do negocjacji Realu Madryt. "Królewscy" szybko porozumieli się z angielskim klubem i reprezentantem Hiszpanii, czego efektem jest sobotnie "comunicado oficial".

"Real Madryt i AFC Bournemouth osiągnęli porozumienie w sprawie transferu zawodnika Deana Huijsena, który pozostanie związany z naszym klubem przez następne pięć sezonów, od 1 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2030 r." - czytamy w komunikacie. Zauważono w nim także, że 20-latek został nominowany do nagrody najlepszego młodego piłkarza Premier League w sezonie 2024/2025.

AFC Bournemouth w swoim komunikacie przekazało, że Real Madryt uruchomił klauzulę w umowie Deana Huijsena, która według mediów wynosiła 50 milionów funtów (około 60 mln euro). Dodatkowo pozytywną informacją dla madrytczyków jest to, że 20-latek będzie mógł wystąpić w Klubowych Mistrzostwach Świata, które zostaną rozegrane w Stanach Zjednoczonych w dniach 15 czerwca - 13 lipca.