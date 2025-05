Jest głos z Hiszpanii ws. Szczęsnego. "Spełnił swoje główne zadanie"

- Teraz jest odpowiedni czas, by porozmawiać o tym z klubem, bo chęć klubu jest. Ja chciałem poczekać, aż zakończymy sezon. Do końca sezonu mam nadzieję, że nie zagram (śmiech), więc będzie czas. Ja myślę, że jeśli przedłużę kontrakt, to z myślą o tym, żeby w przyszłym sezonie gwarantować jakość i zabezpieczenie na ławce. Dla mnie to nowa sytuacja, ale myślę, że mogę to zaakceptować - tak o swojej przyszłości po wygranym meczu derbowym z Espanyolem mówił sam Wojciech Szczęsny. Losy jego kontraktu to jeden z najczęściej omawianych tematów w Katalonii i nic dziwnego.

Szczęsny potrzebował pół sezonu, by rozkochać w sobie fanów

Polak zapewnił Barcelonie jakość w bramce pod nieobecność Ter Stegena. Zdarzyło się kilka błędów, ale w ogólnym rozrachunku Szczęsny wyszedł na plus. Choćby z Espanyolem uratował w pierwszej połowie zespół genialną interwencją. Do tego jego styl bycia i charakter podbiły serca katalońskich fanów, a palenie przez niego papierosów było wręcz jednym z motywów przewodnich fety mistrzowskiej w Barcelonie. Kibice "Blaugrany" wielokrotnie podkreślali, że chcieliby pozostania Polaka w klubie, szczególnie że Ter Stegen nie ma u nich najlepszej opinii, lekko mówiąc. Jednak nie wiadomo, czy emerytura Szczęsnego znów będzie musiała poczekać.

Katalońscy eksperci doceniają Szczęsnego. Jest marzenie, które może przekonać go do zostania

Naszego golkipera doceniają nie tylko katalońscy fani, ale też tamtejsi eksperci. Hugo Scoccia z dziennika "Sport", Guillem Borras Perez z portalu "Jiantes FC" i Mireia Ruiz Serapio z radia LaTdT w rozmowie z TVP Sport podsumowali wyczyny Szczęsnego i ocenili jego szanse na pozostanie w klubie. - Występ "Teka" z Espanyolem był fantastyczny. Każda podjęta przez niego decyzja była trafiona. Do tego ma charyzmę, która czyni go wyjątkowym. Bardzo bym chciała, żeby Szczęsny grał w Barcelonie w przyszłym sezonie - stwiedziła wprost Ruiz Serapio.

Z kolei Guillem Borras Perez stwierdził, że Polak najpewniej osiągnął już swoje cele w Barcelonie, choć jeszcze jedno marzenie mu pozostało. - On spełnił swoje główne zadanie. Klub musi teraz patrzeć w przyszłość, choć w najbliższym czasie do bramki wskoczy zapewne ter Stegen. Czy "Tek" zgodzi się na bycie zmiennikiem? Myślę, że już osiągnął to, co mógł i chciał. Nie zdziwiłbym się, gdyby teraz przeszedł na emeryturę, choć myślę, że cały czas chce wygrać Ligę Mistrzów - powiedział dziennikarz Jiantes FC.

Siła drużyny nadzieją Lewandowskiego?

Eksperci poruszyli też kwestię Roberta Lewandowskiego i walki o koronę króla strzelców. Polak traci już trzy gole do Kyliana Mbappe. Hugo Scoccia podkreślił właśnie tę przewagę Francuza, ale stwierdził również, że Lewandowski będzie miał ważny argument.

- Myślę, że "Lewemu" będzie trudno dogonić Mbappe, ale na pewno nie jest to jeszcze niemożliwe. Barcelona pewnie zacznie kolejne mecze z kilkoma zmiennikami w składzie, drużyna będzie chciała, aby Lewandowski w ostatnich meczach miał kilka dobrych okazji do zdobycia bramki - ocenił kataloński dziennikarz. FC Barcelona w dwóch ostatnich meczach zagra kolejno z Villarealem u siebie (niedziela, 18 maja) oraz na wyjeździe z Athletikiem Bilbao (niedziela 25 maja).