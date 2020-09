Imponujący start I ligi w wykonaniu Górnika Łęczna. Beniaminek zadziwia

Arka Gdynia - Puszcza Niepołomice 3:2

Szalony mecz oglądali kibice w Gdyni. Obie drużyny nie bały się atakować i już w pierwszych minutach stworzyły sobie dogodne sytuacje, jednak wówczas zawodnicy byli nieskuteczni. Arka Gdynia prowadzenie objęła dosłownie tuż przed przerwą. Adam Danch był faulowany w polu karnym, a Juliusz Letniowski pewnie wykorzystał jedenastkę i gospodarze mogli cieszyć się z gola. W 55. minucie to w końcu Puszcza Niepołomice dopięła swego i zremisowała, chociaż miała na to okazję kilkanaście sekund po rozpoczęciu drugiej połowy, jednak wówczas podopiecznym Tomasza Tułacza znowu zabrakło dokładności. Arka znowu wyszła na prowadzenie. Tym razem za sprawą Macieja Jankowskiego, ale 10 minut później grała już w osłabieniu bo dwie żółte kartki obejrzał Letniowski. Wykorzystali to goście, bo na listę strzelców wpisał się Radionov, ale gospodarze znowu ruszyli do ataku i tym razem gola zdobył Mateusz Młyński. Do końca meczu bramek już nie oglądaliśmy i to Arka mogła cieszyć się z drugiego zwycięstwa z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego polskie drużyny nie mogą przygotować się na eliminacje pucharów [Sekcja Piłkarska #61]

Korona Kielce - GKS Jastrzębie 3:2

Korona na prowadzenie wyszła już w 2. minucie, kiedy Jacek Podgórski wrzucił piłkę wprost na głowę Jacka Kiełba. W 21. minucie gospodarze przeprowadzili szybką kontrę. Znowu podawał Podgórski, a tym razem piłkę do bramki wpakował Paweł Łysiak. GKS zdobył gola kontaktowego w 27. minucie, kiedy Daniel Rumin otrzymał futbolówkę na 5 metrze i pokonał golkipera Korony. W drugiej połowie obie drużyny szukały kolejnych trafień, a te przyszły dopiero w końcówce. Najpierw wyrównał Marek Mróz, ale wynik ustalił z rzutu karnego Emile Thiakane. Korona wygrała pierwszy mecz w tym sezonie, a goście przegrali drugi raz z rzędu.

Sandecja Nowy Sącz - Bruk-Bet Termalica 0:1

Sandecja od wielu spotkań ma problem podczas spotkań z Bruk-Betem. Tym razem gospodarze nie zdołali nawet zremisować. W 61. minucie Artem Putiwcew dał prowadzenie "Słonikom", a Sandecja mogła wyrównać pod koniec, jednak Adrian Danek w wybornej sytuacji nie trafił nawet w światło bramki. Gospodarze w sobotę oddali tylko jedno celne uderzenie, więc trudno było im o korzystny rezultat. Bruk-Bet wygrał drugi mecz z rzędu, a Sandecja drugi mecz z rzędu przegrała.

GKS Bełchatów - Miedź Legnica 1:0

Miedź mogła bardzo dobrze rozpocząć spotkanie, jednak w 6. minucie strzał Romana zatrzymał się na słupku. Dużo pracy miał bramkarz gospodarzy, jednak goście ostatecznie nie znaleźli na niego sposobu. GKS z kolei wykorzystał jeden ze swoich szybkich ataków, kiedy to na listę strzelców wpisał się Łukasz Wroński. W końcówce bełchatowianie mogli jeszcze podwyższyć prowadzenie, ale ostatecznie wynik meczu już się nie zmienił.

Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy 3:0

W Sosnowcu przez większość czasu nic nie wskazywało na to, że kibice obejrzą aż trzy gole w tym meczu. Goncalo Gregorio w 75. minucie został sfaulowany w polu karnym, a sędzia podyktował rzut karny, który pewnie wykorzystał sam poszkodowany. Tyszanie za wszelką cenę chcieli doprowadzić do wyrównania i ruszyli do ofensywy, jednak nadziali się na kontrę gospodarzy. Filip Karbowy w swoim stylu uderzył z dystansu i pokonał Konrada Jałochę. W doliczonym czasie gry do rzutu wolnego podszedł znów Karbowy, który i tym razem uderzał na bramkę. Futbolówka odbiła się od jednego z obrońców i wpadła do bramki.

Górnik Łęczna - Apklan Resovia 2:0

W Łęcznej doszło do meczu beniaminków. Górnik w poprzedniej kolejce wygrał z GKS Bełchatów, a Resovia z Puszczą Niepołomice. Obie drużyny zagrały naprawdę dobre spotkanie i postawiły na ofensywę. Najpierw groźnie atakowali gospodarze, a później do głosu doszli goście. W 35. minucie Resovia miała rzut rożny, ale z szybką kontrą wyszedł Górnik i otworzył wynik meczu. W 56. minucie podopieczni Kamila Kieresia podwyższyli prowadzenie. Resovia nie odpuszczała i chciała zdobyć bramkę kontaktową. Blisko było w 72. minucie, kiedy Kamil Radulj zobaczył wysuniętego Gostomskiego i sprytnym strzałem chciał go zaskoczyć, lecz piłka zatrzymała się na poprzeczce.

Mecze Widzew Łódź - ŁKS Łódź, Radomiak Radom - Chrobry Głogów, Stomil Olsztyn - Odra Opole z powodu powołań do reprezentacji narodowych zostaną rozegrane 16 września.

Przeczytaj także: