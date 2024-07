Nowe informacje ws. Arkadiusza Milika! To może być hit

Wciąż nie jest przesądzone, czy Arkadiusz Milik będzie zawodnikiem Juventusu w przyszłym sezonie. Co prawda Polak chce zostać w Turynie, natomiast wciąż cieszy się zainteresowaniem innych klubów. Jeden z tureckich dziennikarzy podaje, że chętnie Milika u siebie widziałby 16-krotny mistrz tego kraju. Miało już dojść do kontaktu z menedżerami Polaka, by zbliżyć się do wykonania tego transferu. Juventus już wcześniej wycenił Milika na konkretną kwotę.

3 Fot. REUTERS/Kacper Pempel Otwórz galerię Na Gazeta.pl