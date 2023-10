Polacy patrzyli, jak ich koledzy robią remontadę roku! Było już 0:3

Co to był za mecz w 2. Bundeslidze! Zaczęło się od trzech goli Kaiserslautern w pierwszej połowie, a potem doczekaliśmy się kapitalnej odpowiedzi ze strony Fortuny Dusseldorf. Ostatecznie to Fortuna wygrała to spotkanie, ale bez udziału Karola Niemczyckiego i Dennisa Jastrzembskiego. Po stronie gości brakowało kontuzjowanego Tymoteusza Puchacza. Łącznie w tym meczu padło siedem goli - więcej niż w jakimkolwiek innym spotkaniu na zapleczu Bundesligi.

