Ronaldo totalnie zaskoczony. Tego się nie spodziewał

Reprezentacja Portugalii kapitalnie spisuje się w trwających eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy w Portugalii, strzelając gole jak na zawołanie. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego zdobyli komplet punktów w ośmiu rozegranych meczach, a ich skuteczność jest imponująca. Dotychczas we wszystkich rozegranych meczach w ramach kwalifikacji zdobyli aż 32 gole, co daje średnią dokładnie czterech bramek strzelonych na mecz. Duża w tym zasługa Cristiano Ronaldo. Portugalczyk, mimo 38 lat na karku, wciąż udowadnia swoją przydatność w kadrze narodowej, notując kolejne trafienia.

Cristiano Ronaldo nie zwalnia tempa. Portugalczyk imponuje formą

W październiku Portugalczycy, podobnie jak Polacy, rozegrali dwa spotkania w ramach eliminacji do Euro 2024. Najpierw drużyna prowadzona przez Roberto Martineza pokonała Słowację 3:2, a później nie dała najmniejszych szans Bośni i Hercegowinie, wygrywając w bardzo przekonującym stylu 5:0. Dzięki temu Portugalia zapewniła sobie awans na Euro 2024 w Niemczech.

Swoją cegiełkę do tego sukcesu dołożył Cristiano Ronaldo, który fenomenalnie zaprezentował się podczas październikowej przerwy. Tym samym napastnik Al-Nassr został pierwszym piłkarzem w historii, który po raz szósty w swojej karierze zakwalifikował się do mistrzostw Europy. 38-letni piłkarz zarówno w spotkaniu ze Słowacją, jak i w starciu z Bośnią i Hercegowiną dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Były zawodnik Realu Madryt w 2023 roku zdobył już 40 goli. Natomiast w barwach narodowych łącznie rozegrał 203 spotkania, strzelając aż 127 bramek.

Koledzy z drużyny docenili Ronaldo. Przygotowali wyjątkowy tort

Wyjątkowe osiągniecie Portugalczyka nie przeszło niezauważone w jego obecnym klubie Al-Nassr. W mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widać, w jaki sposób zawodnicy saudyjskiej drużyny uczcili sukces Ronaldo. Podczas pierwszego treningu po przerwie reprezentacyjnej piłkarze wnieśli ogromny tort na boisko treningowe i wręczyli je pięciokrotnemu zdobywcy Złotej Piłki. - Niespodzianka dla Cristiano od kolegów z drużyny. Świętujemy kolejny rekord - czytamy w opisie filmu.

Kolejną okazję na trafienie do siatki 38-latek będzie miał już w sobotę 21 października. Wówczas Al-Nassr zmierzy się z Damac Club - 10. drużyną w ligowej tabeli. Od początku tego sezonu Portugalczyk łącznie rozegrał 11 meczów dla ekipy z Rijadu, w trakcie których strzelił 11 bramek i zanotował sześć asyst.