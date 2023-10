"Mohamed not welcome". Sochan wprost napisał, co o tym myśli

W niedzielę w Polsce odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. Do lokalu wyborczego w Austin, czyli stolicy stanu Teksas wybrał się m.in. Jeremy Sochan, który pochwalił się spełnieniem obywatelskiego przywileju w mediach społecznościowych. Wcześniej 20-latek zachęcał do oddania głosu, co spotkało się z pozytywnym odbiorem kibiców. W czwartek Sochan kolejny raz zabrał głos w pozasportowym temacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sochan dostał pytanie o ulubionych koszykarzy. I pojawił się problem

Jeremy Sochan apeluje o większą tolerancyjność. "Więcej miłości"

Na profilu polskiego koszykarza na Twitterze pojawił się wymowny wpis. Sochan udostępnił zdjęcie opublikowane przez innego użytkownika, na którym podczas jednego z marszów dwoje ludzi trzyma baner z napisem "Mohammed not welcome" (Mohammed nie jest mile widziany).

W opisie postu Jeremy Sochan przyznał, że nie należy dyskryminować innych ludzi ze względu na ich wiarę czy pochodzenie. 20-latek zaapelował do okazywania tolerancji wobec przedstawicieli innych kultur. "Mohammed to człowiek tak jak Kowalski, tak jak ty i ja... Więcej miłości mniej walki, proszę" - czytamy. "Brawo Jeremy", "To bardziej złożony temat", "Niestety nie masz racji" - pisali internauci pod słowami Sochana, różnie reagując na tę wypowiedź.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Sochan przygotowuje się do nowego sezonu. Nowa rola w zespole

We wtorek rusza nowy sezon NBA. Do tej pory zespoły występowały w meczach kontrolnych. W drużynie San Antonio Spurs pierwszy raz od dłuższego czasu we wejściowym składzie pojawili się podstawowi zawodnicy, a wśród nich Jeremy Sochan. Okazuje się, że trener Gregg Popovich przygotowuje Polaka do nowej roli na parkiecie.

"Sochan w roli rozgrywającego wciąż się tego uczy. Ale nic dziwnego, ma dopiero 20 lat i ledwie epizody na tej pozycji w poprzednim sezonie. W środę przeciwko Rockets Polak zagrał solidnie - w 21 minut miał sześć punktów, sześć zbiórek, cztery asysty i przechwyt, ale być może najważniejszą statystyką było zero w rubryce strat. W poprzednim spotkaniu z Rockets Sochan popełnił ich cztery, a nawet gdy zespół piłki nie tracił, to niektóre z jego podań nie były najlepsze. Tym razem jego pewność w grze stała na wyższym poziomie - Spurs popełnili aż 23 straty, ale żadna z nich nie była dziełem Polaka" - pisał o występie 20-latka Łukasz Cegliński ze Sport.pl. W ostatnim starciu przedsezonowym Spurs wygrali Rockets 117:103.