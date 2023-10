Wielka burza wokół ukochanego klubu Sasina. Opozycja już się kłóci

Motor Lublin dwa razy z rzędu zdobywał w ostatnich sezonach drużynowe mistrzostwo polski w jeździe na żużlu. Spora w tym zasługa pieniędzy ze spółek skarbu państwa, kontrolowanych przez ludzi powiązanych z PiS-em. Nic dziwnego, że klub został okrzyknięty "pupilkiem Jacka Sasina", a więc ministra aktywów państwowych, nadzorującego państwowe spółki. Czy koniec rządów tzw. Zjednoczonej Prawicy oznacza koniec złotych czasów Motoru? Tak przynajmniej zapowiedział jeden z senatorów KO...

Wojna o pieniądze dla Motoru. Nie ma jedności na opozycji. "Pierwsze słyszę"

Chodzi o byłego prezesa Stali Gorzów Władysława Komarnickiego, który na Facebooku dostał pytanie, czy Motor "będzie miał kasę na kolejny sezon". - Stanę na głowie, żeby nie mieli - odpowiedział zaraz po wyborach. Ze słów się nie wycofał, tylko uzasadniał w mediach, że sposób finansowania Motoru dyskryminuje inne drużyny. - Nie może być tak, że jeden klub z publicznych pieniędzy dostaje fortunę, a inny cukierki, bo tak sobie zdecydował jakiś minister. Mam nadzieję, że nowa władza ukróci te procedery, no chyba, że umowy są wieloletnie, ale w tej sytuacji niech głos zabiorą prawnicy - stwierdził w "Przeglądzie Sportowym".

Okazuje się, że kwestia pozbawienia Motoru dalszych środków wcale nie jest na opozycji dogadana. Słowa Komarnickiego wywołała burzę nawet wśród jego partyjnych kolegów. - Mam całkiem inne zdanie i pierwsze słyszę, że wśród polityków Koalicji Obywatelskiej, czy nawet w obozie Szymona Hołowni lub PSL-u, ktoś prowadził takie dyskusje. A znam tych ludzi bardzo dobrze i często się z nimi spotykam - mówił poseł KO Robert Dowhan w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty. - Nic mi nie wiadomo, by miało dojść do prób ograniczenia takiego wsparcia. To byłby absurd. Jeśli jakaś umowa jest podpisana, to należy ją uszanować - tłumaczył.

Byli prezesi zwaśnionych klubów razem w parlamencie. Już kłócą się o Motor. "Nie opowiadajmy..."

Dowhan w przeszłości był prezesem Falubazu Zielona Góra, który jak wiadomo nie od dziś, ze Stalą Gorzów ma raczej na pieńku. Pytanie, czy w tym sporze górę wzięły klubowe sympatie. Poseł szybko wrzucił kamyczek od ogródka senatora i wypomniał, że Stal również dostaje pieniądze z państwowego KGHM-u. Jego zdaniem nie ma w tym nic złego, a władzom Motoru można jedynie pogratulować, że potrafili takie środki zdobyć. - Nie opowiadajmy o nierównych szansach, bo to tak naprawdę sprowadza się do operatywności ludzi w klubach. Jedni są zdolni, by podpisać dobre umowy, a inni nie. Wszystko zależy od tego, czy ktoś jest prawdziwym menedżerem, który ma odpowiednie kontakty - dodał.

Poseł KO na koniec uspokoił fanów lubelskiego klubu. - Moim zdaniem Motorowi nic nie grozi. Mam przesłanie dla kibiców wszystkich klubów, żeby spali spokojnie, bo nic, co zostało dane, nie zostanie teraz odebrane - zadeklarował Dowhan.