Po ataku Hamasu właściciel Beitaru wykupił pół sklepu z zabawkami. Piłkarz Hapoelu wstąpił do wojska

Po niespodziewanym i wielowymiarowym ataku Hamasu na Izrael w kraju zamarło także życie sportowe. Większość zagranicznych sportowców ewakuowała się za granicę. Odwołano mecze reprezentacji Izraela, również te wyjazdowe. Tamtejsi sportowcy nie siedzieli jednak bezczynnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma problem! Oto największy z nich. Wstyd i kompromitacja

Sportowcy z Izraela oddają krew, grają z dziećmi i wstępują do wojska

Wystrzelone w stronę Izraela setki rakiet oraz terrorystyczne ataki bojowników Hamasu, którzy przedarli się na terytorium kraju i strzelali do cywilów oraz brali zakładników, zebrały krwawe żniwo: ponad 1,2 tys. ofiar i trzy tysiące rannych. Teraz w ramach akcji odwetowych Izraela w tysiące idzie liczba ofiar po stronie palestyńskiej.

Skala ataku Hamasu spowodowała, że w krótkim czasie zapełniły się izraelskie szpitale, a tysiące osób straciły dach nad głową. Do pomocy ruszyli izraelscy sportowcy, którzy wzięli udział w akcji oddawania krwi i zachęcali do niej innych, potem ruszyli na szpitalne oddziały. Przodowali w tym popularni w kraju piłkarze. Z pacjentami poszedł spotkać się m.in. napastnik reprezentacji Dor Turgeman wraz z jej selekcjonerem Allonem Chazzanem.

Piłkarze i trener Izraela w szpitalu Izraelski Związek Piłki Nożnej

- Aktywność nie sprowadza się tylko to odwiedzin i wsparcia - tłumaczy Sport.pl Dani Porath, dziennikarz sportowej telewizji Chanel5. - Kluby i sportowcy zbierają żywność czy też materiały potrzebne tym, którzy są blisko stref walk. Pomagają finansowo. Zrobił się u nas spory, sportowy ruch społeczny - opowiada.

Jak relacjonuje, sportowcy chętnie odwiedzają też dzieci, które ucierpiały w wyniku ataków Hamasu lub straciły rodziny i musiały się ewakuować z zagrożonych terenów. Teraz te dzieci przebywają w hotelach czy tymczasowych lokalach, często bez najbliższych. Sportowcy starają się zająć im czas, grają z nimi, opowiadają o sporcie, słuchają i rozdają autografy. Do młodych kibiców Hapoelu Beer Szewa z miejscowości Mishmar Ha-Emek pojechali dwaj piłkarze tego klubu. - Przynajmniej tyle możemy dla nich zrobić. Na boisku podczas gry dzieciaki zapominają o swoich problemach, a te problemy naprawdę są spore - przekazał mediom Hanan Meman.

Do młodych kibiców swojej drużyny wyruszył też Ofir Kriaf, kapitan Beitaru Jerozolima. Arkady Gajdmak, były właściciel tego klubu i biznesmen, wykupił z kolei pół sklepu z zabawkami i przekazał je najmłodszym. - To jest wielka solidarność sportowej społeczności, w obliczu okrucieństw wojny – komentuje Porath.

Do działań wspierających ludność przydała się też sportowa infrastruktura. Stadiony w Hajfie i Beer Szewie stały się miejscami zbiórek jedzenia i materiałów dla poszkodowanych, ale też żołnierzy. Zresztą jeden ze sportowców sam się stał żołnierzem. Po atakach Hamasu, do wojska wstąpił Menashe Zalka, ofensywny piłkarz ekstraklasowego Hapoelu Hadera, który urodził się w Etiopii, ale całe swoje życie spędził w Izraelu. Jak sam przyznał, tym ruchem chciał pomóc krajowi, który kiedyś mu pomógł.

Pierwszy międzynarodowy mecz po ataku. Izrael w Hiszpanii

Chociaż społeczne i charytatywne akcje izraelskich sportowców raczej nie ustaną, to niektórzy tamtejsi zawodnicy, niecałe dwa tygodnie po inwazji Hamasu i przy prowadzonej przez ich kraj ofensywie w Strefie Gazy, powoli wracają do sportowej rywalizacji. Powoli, bo na razie izraelskie drużyny widać tylko na koszykarskich parkietach. Jako pierwsza w środę na międzynarodowe zawody wyruszała ekipa Maccabi Tel Awiw. W ramach Euroligi zagrała mecz w Walencji, choć przed organizacją tego spotkania wszystkie strony długo dyskutowały, czy wydarzenie powinno się odbyć.

Po pierwsze dlatego, że z powodu wysokiego ryzyka terrorystycznego Hiszpanie objęli przyjezdnych wzmożoną ochroną. Do meczu, na który miało przyjść kilka tysięcy kibiców, oddelegowano 700 policjantów, prowadzono rygorystyczne i szczegółowe kontrole wokół hali. Zarekwirowano kilka flag palestyńskich, które do hali chcieli wnieść członkowie ruchu BDS, wspierającego Palestynę.

Z gośćmi przyleciało kilkudziesięciu pracowników Mossadu. Przylot i zakwaterowanie izraelskiej drużyny trzymane były w tajemnicy.

Mecz poprzedzono minutą ciszy. Wygrali gospodarze 75:66, ale goście do tej rywalizacji właściwie nie mieli się jak przygotować. Drużyna Maccabi podzielona była na pół. Jej zagraniczni gracze trenowali na Cyprze, dopiero kilka dni temu dołączyli do nich gracze z Izraela, którzy w praktyce na tydzień byli od profesjonalnego sportu wyłączeni. Prawdopodobnie to właśnie na Cyprze Maccabi będzie rozgrywało domowe mecze w Eurolidze, ale nie jest to jeszcze przesądzone. Za tydzień do międzynarodowej rywalizacji w Pucharze Europy ma włączyć się też Hapoel Tel Awiw, który wystąpi w Hamburgu.

Izraelscy sportowcy za granicą trenują razem z arabskimi. "Napięta atmosfera"

Jeśli chodzi o ligi krajowe Izraela, to w październiku nie ma zamiaru grać żadna z nich. Co będzie potem, to zależy od rozwoju sytuacji. UEFA być może już w piątek ma zadecydować, co z meczami piłkarskiej kadry przełożonymi z października na listopad. Nie jest jeszcze znana ich lokalizacja.

Izraelska prasa zwraca też uwagę, że w ostatnim czasie wzrosła rola sportowców, którzy grają poza granicami swej ojczyzny. Portal Sports.Walla przytacza anonimowe relacje piłkarzy, którzy w swych klubach muszą wyjaśniać to, co się dzieje w konflikcie. Po ataku, czy też wybuchu w szpitalu Al-Ahli w Strefie Gazy, gdzie śmierć poniosło kilkuset Palestyńczyków, izraelscy sportowcy przekazywali stanowisko swego kraju w tej sprawie. - Miałem wrażenie, że wszystko jest przeciwko Izraelowi. Materiały w mediach, a także w portalach społecznościowych, przedstawiały Izrael jako wyraźnego winowajcę tej tragedii. Musieliśmy wyjaśnić wszystkim, że nie zbombardowaliśmy szpitala w Gazie - tłumaczył jeden z piłkarzy. Taka właśnie jest wersja izraelskiej armii.

Kilku izraelskich piłkarze przyznało też portalowi, że w ich klubie "atmosfera jest napięta", bo w drużynie są też arabscy zawodnicy.

Trzech izraelskich piłkarzy grających w Turcji ma inny problem. Izraelski minister spraw zagranicznych wezwał obywateli do opuszczenia Turcji, ze względu na zagrożenie zamachami organizowanymi przez Iran. Na razie trudno przewidzieć, jak potoczą się losy grających w tamtejszej Superlidze zawodników.